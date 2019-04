São Paulo vence Botafogo na abertura do Brasileirão 2019

Foi dada a larga para o Brasileirão 2019. Na tarde deste sábado (27), São Paulo e Botafogo ficaram frente a frente no jogo que abriu a primeira rodada da Série A. No Morumbi, a equipe da casa levou a melhor e venceu o Alvinegro por 2 a 0, com gols de Everton e Hudson.

O jogo

O início do confronto entre cariocas e paulistas foi de muita marcação. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo ficou mais tempo com a bola, mas não conseguiu encontrar os espaços na defesa tricolor. Aos poucos, o São Paulo equilibrou as ações.

Aos 31, Everton fez boa jogada pela esquerda e cruzou fechado para a chegada de Hudson, mas Gatito apareceu para fazer a intervenção e salvar o Glorioso. Já na marca dos 40, o goleiro alvinegro não conseguiu evitar o gol são paulino.Antony fez cruzamento na medida para Everton balançar as redes pela primeira vez no Brasileirão 2019: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o São Paulo teve as melhores chances no ataque. A primeira saiu logo aos quatro minutos, Alexandre Pato recebeu de Igor Gomes, invadiu a área e tocou para a chegada de Tchê Tchê, que bateu de primeira para boa defesa do goleiro Gatito.

O Tricolor voltou a assustar aos 32. Toró puxou contra-ataque em velocidade e arriscou de fora da área, mas para fora. Na terceira oportunidade, a equipe da casa não perdoou. Em boa troca de passes, Hernanes escorou para Hudson finalizar direto para o gol: 2 a 0.

