Manaus FC quebra jejum de 20 anos e é tricampeão amazonense

Manaus - O Manaus FC é tricampeão do Campeonato amazonense. A vitória histórica simboliza a consagração e a quebra de um jejum de mais de 20 anos. O último clube amazonense a ser tricampeão foi o São Raimundo, em 1999.

A vitória do Manaus FC veio após um empate em 0x0 com a equipe do Fast Clube, que venceu o primeiro turno da competição. A partida contou ainda com três expulsões: Patrick Borges, pelo lado do Manaus, e Batata e Juninho pelo time do Rolo-Compressor.

O jogo

Com a vantagem obtida no primeiro jogo, o Manaus FC adotou uma postura mais cautelosa em campo, enquanto o Fast tentava, de forma desordenada, chegar ao ataque. O trio de ataque estava em um dia pouco inspirado.

Com a confiança retomada, o time do Manaus começou a mostrar seu jogo nos contra-ataques, com Hamilton, aos 34 minutos, e Vandinho e Panda, já nos acréscimos, perdendo a chance de abrir o placar.

O primeiro tempo foi bastante faltoso, o que resultou em 6 cartões amarelos, sendo quatro amarelados para o Gavião, enquanto o Fast recebeu dois.

Segundo tempo

Sem nada a perder, o Fast se lançou ao ataque com Cassiano exigindo boa defesa do arqueiro Jonathan, após cruzamento de Saroa. O Manaus respondeu com Jefferson, que perdeu gol cara a cara com o goleiro.

O jogo esquentou mesmo entre os 24 e 28 minutos da segunda etapa, quando o arbitro Freddy Rafael distribuiu três cartões vermelhos. O Manaus administrou o jogo e comemorou o seu tricampeonato estadual.

Próximos passos

Fast e Manaus agora voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro da Série D, que inicia na próxima semana. No dia 4 de maio, o Manaus vai até o Macapá, enfrentar o Santos (AP). O Fast estreia em casa, na Colina, no dia 7 de Maio, contra o São Raimundo-RR.

Veja comemoração do Manaus FC:

