Ricardo Oliveira marca e acirra briga com Fred pela artilharia do país

Simples, rápido e efetivo. Aquele cara que coloca a bola para dentro e vai para a torcida. O jogador que está na hora certa e no lugar certo. Só precisa de "uma bola". Ele é o 9. E desse número dois jogadores do futebol brasileiro entendem muito bem. Ricardo Oliveira e Fred são os jogadores em atividade que mais fizeram gols no futebol brasileiro. Neste ano, estão com a briga mais acirrada: 382 a 374 gols, respectivamente.

No último sábado, a vantagem aumentou para o atacante do Atlético-MG. que marcou na vitória do Galo por 2 a 1, e viu Fred passar em branco pelo Cruzeiro.

O Pastor Oliveira

Estar no posto de líder de gols do futebol brasileiro para Ricardo é algo que vai além do que o menino das categorias de base do Corinthians em 1997, e do pastor e membro da Assembléia de Deus, em São Paulo imaginava chegar.

– As minhas pretensões e ambições não eram chegar onde eu cheguei, mas com a minha disciplina e com o meu trabalho eu dei o meu melhor para que isso acontecesse. Então me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte mais uma vez desse grupo muito seleto e espero continuar sendo um referencial para muitos jovens que sonham um dia ser jogador de futebol – destacou Ricardo Oliveira.

Ricardo representa um grupo seleto de centroavantes natos no país | Foto: CBF





Para o pastor e jogador a responsabilidade é bem grande. Não somente hoje na profissão do fazedor de gols. Mas, representar um grupo seleto de centroavantes natos no país é ser a imagem do 9 para os futuros ata

– Eu me sinto muito honrado por estar tanto tempo defendendo essa posição de centroavante junto com o Fred. E somos remanescentes desse seleto grupo, defendendo nesse tempo onde se discute muito o centroavante, que já não fabrica mais, não se fazem mais. Isso representa muita coisa pra mim e pra minha carreira que está prestes a completar duas décadas de profissional – comentou o camisa 9 do Atlético-MG, em entrevista exclusiva para o site da CBF.

Eu me sinto muito honrado por estar tanto tempo defendendo essa posição de centroavante junto com o Fred.

Conquistas pessoais são importantes mas os títulos coletivos também são. E para Ricardo as conquistas pessoais são fruto de um trabalho coletivo.

– Por isso que eu sempre prezo e valorizo mais o coletivo, porque quando o coletivo prevalece o individual vai aparecer. Então o maior objetivo para esse ano é sempre ganhar troféus, ser campeão e buscar melhorar cada dia mais as marcas individuais de gols. Isso significa que dependo muito do grupo para que todo o trabalho seja premiado – concluiu.

O Rei dos Stories

Alcunha dada pelo próprio jogador ao virar um "influencer digital", Fred se orgulha, não somente da legião de seguidores que carrega pela rede social Instagram, mas de ter o posto de um dos maiores artilheiros do país na atualidade.

– Me orgulho e tenho a sensação de dever cumprido. É uma honra e uma satisfação muito grande. Espero prolongar o máximo possível esses gols e bons momentos para continuar construindo essa história – comentou o camisa 9 do Cruzeiro.

Fred se orgulha, não somente da legião de seguidores que carrega pela rede social Instagram, mas de ter o posto de um dos maiores artilheiros do país | Foto: CBF





Quando se inicia a carreira o jogador coloca algumas metas para alcançar. Podem ir das mais ousadas para as mais tranquilas. A questão é: o sucesso de uma carreira com conquistas e triunfos vem de onde?

– É fruto de trabalho sempre. E eu trabalho sempre para estar dentro de campo porque sei que as coisas acontecem, Deus me abençoa. Sei também da força do time do Cruzeiro, a qualidade do elenco. As coisas têm acontecido até melhor do que eu tinha previsto, mas foi com muito suor, muita superação e continuando com a entrega para estar sempre bem preparado e melhorando – analisou o rei dos stories, em entrevista exclusiva para o site da CBF.

Eu não coloco objetivos de números, o único objetivo é estar dentro de campo.

O Cruzeiro recentemente conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil e mais um título mineiro. Com o início de temporada avassalador, anotando 16 gols em 17 jogos, Fred crê que seja o melhor início de temporada de sua carreira. Não somente em gols, mas tecnicamente o atacante vê seu futebol de uma maneira mais vistosa.

– Eu não coloco objetivos de números, o único objetivo é estar dentro de campo. O que acontecer de gols e de títulos é consequência. Eu brigo sempre a cada jogo para fazer gols, fazendo gols, que é o meu papel, eu entendo que o Cruzeiro está mais próximo das vitórias e consequentemente dos títulos – concluiu.

