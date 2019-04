Time amazonense de FUT 7 participa de Copa Norte em Porto Velho

Manaus- A equipe de FUT 7 do Amazonas, a Bélgica Futebol Clube, representará o Estado na Copa Norte de FUT 7, em Porto Velho, Rondônia. O atual campeão amazonense da modalidade contará com apoio da Prefeitura de Manaus na competição, que acontecerá no período de (16) a (19) de maio.

O time formado por 15 atletas ganhou o direito de representar o Amazonas na Copa Norte após conquistar o título de campeão amazonense contra o Spurs Norte, por 3 a 1, no ano passado. A competição regional contará com a participação de seis Estados e oito equipes.

Considerada uma copa de alto nível, o campeão será o representante nortista no Campeonato Brasileiro, que este ano será realizado em dezembro, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E, de acordo com o técnico da Bélgica, Katio Travessa, 42, a preparação está forte.

“A gente vem se preparando bem. Estamos utilizando a base do time que foi campeão ano passado e estamos agregando algumas peças para chegar em Porto Velho e trazer o título para, em seguida, representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. O apoio da Prefeitura de Manaus é grandioso, só temos a agradecer e bater palmas para um ato tão grande como esse”, contou.

Destaque no campeonato amazonense de FUT 7, Andrio Marinho, 25, conhecido como ‘Preto’, foi artilheiro da Bélgica na competição e ainda fez parte do time do Iranduba no campeonato amazonense de futebol deste ano.

“Estamos nos preparando forte. Fico feliz de fazer parte da família Bélgica e em pouco tempo pude ser o artilheiro da competição e dar o título para nossa equipe. É muito bom sair do nosso bairro e representar o nosso Estado lá fora. Tive a proposta de jogar como profissional pelo Iranduba, agradeço ao convite do professor Cavalo, e será uma experiência a mais para agregar a nossa equipe”, disse.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, destaca a importância do incentivo ao esporte local. “A Prefeitura de Manaus, por meio de determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, está cada vez mais criando oportunidades para o desenvolvimento de atletas e modalidades do Estado”, ressaltou.

O Fut 7

Uma mistura entre futsal e futebol de campo é assim que se pode definir o FUT 7. Cada time joga com seis jogadores de linha e um no gol, a tática geralmente prevalece nas partidas. A modalidade ganhou destaque a partir de 2011, quando ex-jogadores de futebol passaram a praticar a modalidade, como Djalminha, Marcelinho Carioca, entre outros.

O esporte conta com competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais, como o campeonato mundial, que em 2020 será disputado em Dubai.

