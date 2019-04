Lendas do Flamengo encaram Amigos do Iranduba nesta terça, na Arena

Manaus - Nesta terça-feira (30), véspera de feriado, a Arena da Amazônia vai receber um evento que vai misturar duas das principais paixões do brasileiro: futebol e samba. Primeiro, às 18h, as meninas do Iranduba encaram o São Francisco-BA. Depois, o gramado do estádio vai ser palco do encontro entre “Lendas do Flamengo e Amigos do Iranduba”. E assim que a bola parar de rolar, os cantores Dudu Nobre e Leandro Sapucahy se apresentarão no Podium, que ainda terá outros shows durante todo o evento.

Entre as lendas rubro-negras confirmadas estão os ex-jogadores Marcelo Leite, Maurinho, Júnior Baiano, Ronaldo Angelim, Fernando, Athirson, Beto, Aloísio Chulapa, Thiago Coimbra, Sávio, Rodrigo Mendes, Adílio, Cláudio Adão, Felipe Adão, Andrade, Válber, Nelinho, o cantor Dudu Nobre e o ator global Bruno Cabrerizo.

Os Amigos do Iranduba também estão preparados para o desafio e vão a campo com Galvão, Gelson, Claudinho, Donizete, Genival, Eraldo, Arlem, Guara, Ediglê, Magno, Edson, Doriva, Zé Virgílio, Oseias, Alfredo, João Carlos Cavalo, Sidney, Alberto, Neto, Zé Ribite, Oscar, Igor Cearense, Marquinho, Vagner, Charles Guerreiro, Lecheva e Robgol.

Programação



Os portões da Arena da Amazônia serão abertos às 16h, para a partida das meninas do Hulk da Amazônia que vão enfrentar o São Francisco, às 18h, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 20h, no Podium, Fellipe Júnior inicia o primeiro show da noite, com toadas marcantes de boi-bumbá. Às 20h30, as Lendas do Flamengo duelam com os amigos do Iranduba e às 22h, começa o Pagode dos Amigos entram em cena, com Dudu Nobre e Leandro Sapucahy subindo ao palco às 22h45.

Ingressos

Para este evento, qualquer torcedor terá direito à meia-entrada, desde que doe um quilo de alimento não perecível no ato da compra do ingresso, no dinheiro ou nos cartões de débito e crédito. É importante destacar que as doações serão recebidas somente nas bilheterias da Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Tudo o que for arrecadado será direcionado aos refugiados venezuelanos que se encontram na capital amazonense, por meio da Agência da ONU para Refugiados (Acnur).

Marcelo Leite e Júnior Baiano estão confirmados no time das Lendas do Flamengo | Foto: Janailton Falcão/Maobee

Os ingressos para os torcedores assistirem apenas as partidas (anel superior) custará R$ 30 (meia). O bilhete para os jogos e o show (anel inferior) terá o preço de R$ 50 (meia). Camarote individual custará R$ 100 (meia). Para a cadeira especial, será cobrado R$ 200 (meia). Os interessados em conhecer os jogadores após o duelo, poderão adquirir a entrada para o camarote vip no valor de R$ 300 (meia).



Os torcedores que adquirirem ingressos para o camarote individual e para a cadeira especial, garantem acesso ao front stage do show dos sambistas Dudu Nobre e Leandro Sapucahy. Já quem comprar bilhetes para o camarote vip, além de garantir um lugar em espaço nobre para assistir as partidas e ao show, terá direito a buffet, open bar e convivência com as lendas rubro-negras.

Além da Arena Amadeu Teixeira, os ingressos podem ser adquiridos nas oito lojas da rede Hiper Sport, na Boutique do Torcedor (avenida Carvalho Leal, Cachoeirinha), no quiosque Garage (shopping Via Norte), na Loja do Flamengo (avenida Djalma Batista) e por meio do site www.ingressodevantagens.com.br. No dia do evento, as entradas também serão vendidas nas bilheterias da Arena da Amazônia, a partir das 17h.

