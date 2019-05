Mais de 15 mil já compraram ingressos para Corinthians e Vasco no AM

| Foto: Arquivo em tempo

Manaus- As vendas para os ingressos para o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Corinthians que acontece no próximo dia 4 de maio, às 18 horas ( horário de Manaus), na Arena da Amazônia, continuam abertas. Mais de quinze mil torcedores já adquiriram ingressos para o jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.



O público poderá adquirir os ingressos que custam R$ 80 (arquibancadas – meia entrada), R$ 120 (área vip – meia entrada), R$ 150 (camarote avulso – meia entrada) e R$ 250 (camarote avulso – meia entrada com open bar e buffet volante). Crianças até 2 anos não pagam ingressos nos seguintes pontos de vendas: Bilheteria física na Arena Amadeu Teixeira, nas lojas Adji (Manauara Shopping e Amazonas Shopping), lojas MG Surf (Sumaúma Shopping, Shopping Ponta Negra e Grande Circular) e através do site www.meubilhete.com.

A venda de ingressos neste feriado de 1º de maio acontecerá em regime especial. A bilheteria da Arena Amadeu Teixeira funcionará das 9h às 18h. Os pontos de vendas localizados nos shoppings obedecerão os horários de funcionamento dos shoppings.

Esquemas de trânsito e segurança

A Polícia Militar disponibilizará 465 homens, 12 viaturas e 20 motos como esquema de segurança para a partida.

Serviço:

3ª Rodada do Campeonato Brasileiro – Vasco X Corinthians

Quando: Sábado, 04 de Maio, às 18h (horário de Manaus)

Onde: Arena da Amazônia. Av. Constantino Nery, S/N.

Ingressos: R$ 80 (arquibancadas – meia entrada), R$ 120 (área vip – meia entrada), R$ 150 (camarote avulso – meia entrada) e R$ 250 (camarote avulso – meia entrada com open bar e buffet volante) e crianças até 2 anos não pagam ingressos.

Pontos de Vendas: Bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, Lojas Adji (Manauara Shopping e Amazonas Shopping), Lojas MG Surf (Sumaúma Shopping, Shopping Ponta Negra e Grande Circular) e também pelo site www.meubilhete.com