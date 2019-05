Meninas do Iranduba vencem e Lendas do Fla goleiam na Arena

Manaus - Em noite de muito futebol, samba e solidariedade, o Iranduba venceu uma partida e perdeu outra na Arena da Amazônia na noite desta terça-feira (30). Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino A1, o Hulk da Amazônia levou a melhor sobre o São Francisco-BA ao triunfar por 3 a 2. Depois, as Lendas do Flamengo golearam os amigos do time alviverde por 9 a 2.

No primeiro jogo da noite, quem brilhou foi a volante Djeni Becker, que marcou duas vezes sobre as baianas. O outro tento do time alviverde na partida foi anotado pela atacante Mayara. Camila e Bruna Piri descontaram para o São Francisco. Com a vitória, o time comandado pelo técnico Igor Cearense sobe uma posição na tabela, que pode ser perdida caso o Foz Cataratas vença o Kindermann nesta quarta-feira (1º), em casa.

Depois, foi a vez do jogo mais esperado da noite. Em campo, um desfile de craques de diferentes gerações. De um lado, jogadores que fizeram história com a camisa rubro-negra. Do outro, atletas que brilharam no futebol amazonense. No fim, melhor para as Lendas do Flamengo, que golearam por 9 a 2 com gols de Cláudio Adão, Athirson, Sávio, Felipe Adão (duas vezes) Aloísio Chulapa, Rodrigo Mendes, Leandro Sapucahy e Maurinho. João Carlos Cavalo e Jailton anotaram os tentos dos Amigos do Iranduba.

Edição Web: Lucas Vítor Sena

Leia mais

Mais de 15 mil já compraram ingressos para Corinthians e Vasco no AM

Lendas do Flamengo encaram Amigos do Iranduba nesta terça, na Arena