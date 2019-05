Briga entre membros de torcida organizada termina em prisão

São Paulo - Uma pessoa foi baleada e outras dez pessoas foram presas, após uma briga entre membros e ex-membros de uma torcida organizada do time Palmeiras, nessa quarta-feira (1º). O ônibus que transportava torcedores da Mancha Alviverde sofreu uma emboscada de antigos membros da torcida na Domingos Agostim, Zona Leste de São Paulo. A informação foi divulgada pelo site UOL.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o torcedor ferido foi socorrido e não corre risco de morte. No entanto, as dez pessoas envolvidas no crime foram detidas. As imagens do circuito de câmeras de um shopping vão ser utilizadas para dar seguimento às investigações do inquérito policial.



Segundo o presidente da Mancha Alviverde, André Guerra, os conflitos internos na torcida começaram por divergências entre a torcida e a diretoria palmeirense. O presidente acrescenta não saber do caso por estar em Maceió acompanhando a partida do Palmeiras com o CSA.

Edição: Isac Sharlon



