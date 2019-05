Vídeo: Corrida do Trabalhador reúne mais de mil pessoas em Manaus

Manaus - Saúde e preparo físico, nada de correria de trabalho, só comemoração. A corrida do Trabalhador realizada em manaus aconteceu em homenagem ao Dia do Trabalhador. Foram sete quilômetros percorridos.

A Corrida do Trabalhador reuniu mais de mil pessoas no Clube do Trabalhador. O objetivo foi trazer qualidade de vida e estimular as pessoas a praticar o esporte ao ar livre e parece que já virou sucesso.

A festa do trabalhador não parou por aí, teve ação social com emissão de documentos como carteira de trabalho, RG, cadastro de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade e palestras motivacionais.

Não faltou atividade pra quem aproveitou o feriado para ir ao clube do trabalhador.

