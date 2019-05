Vídeo: Pikachu agride torcedor do Vasco no aeroporto de Manaus

Torcedor arremessa sacola e Pikachu revida com soco | Foto: Reprodução

Manaus - Após Neymar agredir um torcedor na França , outro caso parecido aconteceu na noite desta quinta-feira (3) durante a chegada do time do Vasco em Manaus. Um dos principais atletas do cruzmaltino, o paraense Yago Pikachu, deu um soco em direção à torcida após ouvir provocações em um ambiente hostil no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

O vídeo mostra os atletas passando lado a lado dos torcedores que estavam exaltados e formaram um ambiente pesado de cobrança à equipe. Os últimos acontecimentos agravaram a indignação da torcida sobre o time. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, e perdeu recentemente o Campeonato Carioca para o maior rival, o Flamengo.

Outros vídeos que circulam na internet, de diferentes ângulos, mostram que antes de tentar agredir o torcedor, uma sacola é jogada na direção ao atleta, que imediatamente revida. Até o fechamento desta matéria, tanto Pikachu, quanto Vasco não haviam se pronunciado sobre o caso.

O time carioca enfrenta o Corinthians em Manaus, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Amazônia, às 18h deste sábado (4). O confronto pode dar fôlego ao Vasco, ou agravar ainda mais a crise no clube. Em 10º na tabela, o Corinthians busca a segunda vitória na competição.

Até a noite de quinta-feira, 20 mil ingressos já haviam sido vendidos. O cruzmaltino é o lanterna, com duas derrotas.



Veja o vídeo

Pikachu dá soco durante chegada do Vasco em Manaus | Autor: Divulgação

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Venda de ingressos para Vasco x Corinthians inicia nesta sexta 26