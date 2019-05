Pressionada, direção do Fla aponta 'tentativa' de criar crise

Rio de Janeiro (RJ) - Alvo de cobranças de torcedores por atuações irregulares, o Flamengo emitiu, nesta sexta-feira (3), uma nota oficial em que exalta feitos alcançados no futebol nesta temporada, garante respaldar o trabalho dos profissionais do departamento de futebol e afirma ser alvo de "tentativas infundadas de criar crises".

Embora tenha sido campeão estadual, o Flamengo tem oscilado em 2019, ano em que realizou altos investimentos na contratação de jogadores, como Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, algo que criou grandes expectativas para a conquista de títulos de expressão, e passou a ser dirigido por Abel Braga - o treinador, aliás, tem recebido críticas de torcedores, insatisfeitos com o seu trabalho, com alguns até cobrando a sua demissão.

As reclamações aumentaram após o time perder por 2 a 1 para o Internacional na quarta-feira (1°), no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que no domingo visitará o São Paulo pelo torneio nacional, terá confronto decisivo na próxima quarta, quando visitará o Peñarol, em Montevidéu, precisando de um empate para não depender do resultado do jogo da LDU para se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Em sua nota oficial, o Flamengo cita a sua campanha no torneio amistoso Florida Cup, em que superou o Ajax nos pênaltis, em janeiro, e o título estadual como feitos já alcançados nesta temporada.

"Um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da Champions League. Um time campeão inconteste do Campeonato Carioca. Um time que lidera seu grupo na Libertadores. Um grupo de profissionais vitoriosos - comissão técnica e jogadores - totalmente cientes da importância de seu trabalho e de suas grandes responsabilidades. Este é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão", afirma.

Sem citar nomes, o Flamengo afirma ser alvo de ataques na imprensa e nas redes sociais com o intuito de, supostamente, provocar um crise no clube através da divulgação de informações classificadas como inverídicas.

"Talvez seja por isso que vemos aparecer, em certos veículos de comunicação e em algumas redes sociais, os ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas, que recorrentemente aparecem às vésperas de jogos importantes. Mais uma vez elas estão de volta, com toda a força, antes de um momento decisivo para nosso Flamengo", diz.

A nota, assinada pelo Conselho Diretor do Flamengo, também aponta que há interesses por trás desses atos, mas promete que o clube, unido, terá êxito em seus desafios nesta temporada. "Estes ataques vêm daqueles que viram cessar seus privilégios dentro do clube, daqueles que vivem do sensacionalismo barato, daqueles que perdem com um Flamengo mais forte. O Flamengo, unido, vai passar por cima de todos eles", conclui.

