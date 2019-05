Estrela do Norte conquista Taça Nelson Mathias de Futsal em Manaus

Estre | Foto: Divulgação

Manaus -A elite do futsal amazonense conheceu um novo campeão. Em jogo dramático disputado na noite desta quinta-feira, 2 de maio, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus, o Estrela do Norte venceu o Abílio Nery por 4 a 3 e conquistou a Taça Nelson Mathias 2019 na categoria Adulto Masculino. Além do título, o clube do bairro do São José 3, Zona Leste, será o representante do Estado na Liga Norte 2019.



Estrela do Norte

Para quem admira o futsal-arte, a noite foi realmente histórica. O Estrela do Norte começou a partida de forma eletrizante e abriu 3 a 0 de vantagem antes da primeira metade da etapa inicial. Mário Rubson Júnior (pegou o rebote de Vitinho), Fernando (roubada de bola) e Wendell Coelho (assistência de Ozemar Júnior) deixaram a Arena em estado de choque com a ofensiva relâmpago diante do fortíssimo time do Abílio Nery.

Supercampeão nas quadras do Amazonas, o ANEC não se entregou e conseguiu diminuir o placar no final do primeiro tempo, com dois gols marcados pelo craque Walry Elias. Com o 3 a 2 no marcador, o clima do segundo tempo foi de pura tensão de ambos os lados. Ninguém podia errar.

Em vantagem, o Estrela do Norte não manteve o mesmo padrão de jogo e viu o adversário crescer em quadra. A situação piorou com a saída de Vitinho, que atuou no limite físico, e Neto Pitillo, que se esforçava de todas as formas para permanecer na final. O time da Zona Leste teve a chance de ampliar com a expulsão de Giannini, mas não soube aproveitar a vantagem numérica por dois minutos. Uma bola na trave chutada por Ozemar Júnior foi único lance de perigo ao oponente.

O ditado do renomado técnico de futebol Muricy Ramalho, que dizia que “a bola pune”, foi devidamente aplicado na decisão da Taça Nelson Mathias. Aos 16 minutos do segundo tempo, Walry Elias roubou a bola no meio e puxou contra-ataque mortal para fazer um golaço, no alto da meta do goleiro Wendell Jorge: 3 a 3.

No último lance do tempo regulamentar, o goleiro Adryan Saraiva tirou com pé direito o chute certeiro de Ruan Sayone. O grito de campeão ficou preso na garganta. A definição do campeão foi para a prorrogação, em dois tempos de cinco minutos.

Estratégia dos mestres

Do lado do Estrela do Norte, o técnico Breno Freitas e o auxiliar Sonny Ferreira recolocaram ordem na casa, recuperaram o psicológico abalado pelo empate inesperado do Abílio Nery e pediram para a equipe jogar futsal. Bola no chão de pé em pé. O pedido foi obedecido e, aos 3 minutos, Mário Rubson Júnior tirou um “coelho da cartola” ao rabiscar na frente do marcador e disputar uma bomba no canto direito. Gol do título inédito justamente do capitão que foi o principal atleta do clube na competição. O ANEC ainda buscou a igualdade, mas o placar não teve mais alteração.

Veja um dos gols do campeão | Autor: Divulgação

Fim da zica



Após o apito final, atletas, comissão técnica e dirigentes do Gigante da Zona Leste explodiram de alegria na Arena. O clima era de imenso alívio, já que o time adulto masculino do Estrela do Norte vinha de quatro vice-campeonatos seguidos: dois Estaduais da Série Ouro, uma Taça Nelson Mathias e uma Copa São Francisco.

“Essa conquista é uma grande vitória não só do Estrela do Norte, mas do futsal amazonense que novamente viu um grande espetáculo. O Abílio Nery é um grande adversário e valorizou essa conquista. Atletas, comissão técnica, patrocinadores e apoiadores estão de parabéns, agora é pensar na Liga Norte”, comentou o presidente do Estrela do Norte, Cleudinei Lopes.

Patrocinadores e apoiadores

O Estrela do Norte é patrocinado e apoiado pelas seguintes empresas e marcas: Cachaçaria do Dedé/Boteco do Dedé, Pontual Gourmet (Shopping Grande Circular e São José), Lourdes Rocha Contabilidade, RF Fisioterapia e Quiropraxia, Treino do Lauriano, Exatidão Projetos, Emanuel Sports & Marketing, Inovape Comunicações e DNA Esportivo.

Elenco campeão na foto do pôster:

Elenco campeão | Foto: Divulgação

Em pé: Rosewellt Felyp (fisioterapeuta), Jéfferson Matheus (analista de desempenho), Breno Freitas (técnico), Rogério, Alex, Fernando, Ariel, Edilson, Wendell Jorge, Sonny Ferreira (auxiliar técnico), Cleudinei Lopes (presidente), Anderson Lauriano (preparador físico) e Cleudvan Lopes (vice-presidente)



Agachados: Matheus Castro, Ozemar Júnior, Wendell Coelho, João Lúcio, Vitinho, Gabriel Alves, Kelvin Kaio, Ruan Sayone, Mário Rubson Júnior e Neto Pitillo

Taça Nelson Mathias de Futsal Adulto Masculino 2019

Resultados da 1ª rodada – 29 abril – Arena Amadeu Teixeira

Unidos do Alvorada 3x3 Atlético Bahia Clube

Estrela do Norte 1x1 Abílio Nery

Resultados da 2ª rodada – 30 abril – Arena Amadeu Teixeira



Atlético Bahia Clube 3x5 Abílio Nery

Unidos do Alvorada 0x1 Estrela do Norte

Resultados da 3ª rodada – 1 de maio – Arena Amadeu Teixeira

Estrela do Norte 3x1 Atlético Bahia Clube

Abílio Nery 3x2 Unidos do Alvorada

Final – 2 de maio – Arena Amadeu Teixeira

Abílio Nery 3x4 Estrela do Norte

Destaques individuais:

Artilheiro: Giannini (Abílio Nery) – 4 gols

Melhor goleiro: Wendell Jorge (Estrela do Norte)