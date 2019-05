Tropical Academia de Tênis é inaugurada com torneio em Manaus

Manaus - A Tropical Academia de Tênis inaugura as suas atividades com 1º Tropical Open Manaus, neste final de semana, reunindo mais de 150 atletas inscritos nas mais diversas categorias. O complexo esportivo, instalado em um dos hotéis mais tradicionais de Manaus, na Ponta Negra, cartão postal da cidade às margens da baia do Rio Negro, está sob a direção de novos investidores e com o suporte de várias marcas de patrocinadores.

O grupo de empresários, liderado por Marcelo Farias, se uniu para impulsionar o tênis e movimentar as cinco quadras rápidas existentes no local. A academia funciona de segunda a domingo, das 7h até o último tenista na quadra. Toda a estrutura do complexo passou por reforma - banheiros, vestiários, quadras e o bar - para receber os tenistas. Em breve será inaugura uma quadra de beach tennis que é um dos esportes que mais cresce no mundo.

Para aqueles que admiram e tenham interesse em praticar o esporte, a Tropical Academia de Tênis possui professores para iniciantes de todas as idades, assim como aos que procuram melhorar a sua técnica nas quadras. A academia disponibiliza ainda o material completo e a primeira aula é gratuita.

Torneio começa no sábado (03), terminando no Domingo (04). Os jogos serão disputados de manhã à tarde e de noite, a partir deste sábado e domingo. | Foto: Marcely Gomes

Torneio



Na última quinta-feira (2) à noite, foi aconteceu à cerimônia oficial de abertura do torneio com a presença dos jogadores, árbitros e dirigentes. No encontro foram apresentadas as chaves com os confrontos. Os jogos serão disputados de manhã à tarde e de noite, a partir deste sábado e domingo.

No masculino haverá as classes: sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, primeira e juvenil (10 a 12 anos). No feminino: segunda e terceira. Também irão participar três categorias de duplas (1, 2 e 3), que fecham as chaves das partidas.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Federação Francesa abre investigação contra Neymar e suspende Mbappé