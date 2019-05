Líder de torcida do Botafogo morre em acidente no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - O líder da torcida organizada do Botafogo “Fúria Jovem”, morreu em um acidente, após a colisão entre a moto do torcedor e um carro que estava estacionado na calçada. A fatalidade envolvendo o motociclista Addad Salito, 51, ocorreu na Rua Haddock Lobo, Tijuca, na altura do Largo da Segunda-Feira, Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, a moto que o torcedor estava , colidiu com um carro que estava na calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local do acidente às 3h da manhã.

Nas redes sociais, os torcedores do Botafogo lamentaram a perda do torcedor. Em um perfil do Twitter, escreveram : “Ontem vencemos o jogo, mas perdemos um grande ícone da nossa torcida. Desconhecido por alguns, mas fanático como poucos”.



Assad, estava na vitória alvinegra sobre o Bahia, na noite de quinta-feira (25) no estádio Nilton Santos, horas antes do acidente.

Torcedores lamentaram a morte do torcedor | Foto: Arquivo Pessoal

