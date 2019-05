Manaus recebe mil atletas da Copa Brasil de Luta neste domingo (5)

Os resultados somam pontos para o ranking dos Melhores do Ano | Foto: Mauro Neto/Sejel

Manaus - A Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub) irá realizar, neste domingo (05/05), a partir das 9h, uma das maiores competições da modalidade em todo o país, a Copa Brasil de Luta Livre Esportiva.



O evento, que conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), terá como palco o Ginásio Ninimberg Guerra, localizado no bairro São Jorge, zona oeste da capital e possui mil atletas inscritos na competição.



"É bom ver que a luta livre vem crescendo cada vez mais em nosso Estado. Essa grande quantidade de inscrições vem para mostrar a força da modalidade e queremos que essa evolução continue. Temos talentos em todos os lugares do Amazonas e, com a competição, muitos mais serão revelados”, afirmou Caio André de Oliveira, Secretário da Sejel.



Participantes

Entre os Estados participantes da Copa Brasil, além do Amazonas, estarão presentes também Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Roraima, Belém, entre outros. As categorias vão de Mirim à Sênior, em todas as graduações.



De acordo com o presidente da Fasub, Antônio Aleixo, o Amazonas assumiu, há cerca de três anos, o posto de maior polo de luta livre do mundo. Para ele, eventos como a Copa Brasil são de grande valia para o Estado, principalmente por conta da visibilidade alcançada.



“Isso é motivo de orgulho para nós, mostrar que dentro da nossa casa, a luta livre é uma potência. Temos o maior polo da modalidade e seguimos com o objetivo de conquistar o ouro nas competições que acontecem mundo afora, portanto é nossa obrigação fazer bonito e representar da melhor maneira as nossas origens”, ressaltou.



Premiação

Como premiação por categorias, os atletas receberão medalhas do primeiro ao terceiro lugar. No Absoluto, o campeão receberá um cinturão do evento, além de brindes dos patrocinadores, enquanto o segundo e terceiro colocados levam troféus. Além disso, a melhor torcida também leva um troféu.



Os resultados somam pontos para o ranking dos Melhores do Ano e, ao fim de 2019, a Fasub irá contemplar as três equipes com a melhor pontuação, com uma premiação em dinheiro, sendo R$ 5 mil para a primeira colocada, R$ 3 mil para a segunda e R$ 2 mil para a terceira, totalizando R$ 10 mil.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Líder de torcida do botafogo morre em acidente no Rio de Janeiro