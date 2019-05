Equipe de Manaus conquista 11 medalhas em Brasileiro de Jiu-Jitsu

A equipe faz sua estreia no campeonato, traz na bagagem 11 medalhas | Foto: Divulgação

Manaus- Foi com o espirito de união, foco e determinação que a equipe GF Team/Norte Fight, conseguiu estrear com 11 medalhas conquistadas no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu 2019. Crianças e adultos da equipe mostraram sua técnica e força no tatame que é palco das maiores lutas da modalidade em todo mundo e traz na bagagem mais aprendizado e esperança de crescimento. A equipe fez sua estreia no campeonato e trouxe na bagagem 11 medalhas, dentre elas de atletas estreantes e veteranos.

Waleska Castro, atleta de 40 anos, faixa azul, uma das coordenadoras da equipe, juntamente com o marido e professor Robert Castro, conquistou prata em duas lutas duras. Fez 7x0 e finalizou a oponente Marcilene Vandes da equipe Zenith, na primeira luta. Na segunda luta perdeu por uma vantagem contra a atleta Patrícia Chamma, campeã na categoria 2018 e este ano.

Para Waleska foi uma jornada brilhante. Ela conta que a pequena atleta Suzana Leal (6), treina a seis meses na equipe e conseguiu chegar longe na competição.

O Campeonato Brasileiro de Jiu-jítsu realizado todos os anos pela Confederação Brasileira de Jiu-jítsu (CBJJ), este ano aconteceu dos dias (29) e (30) de Abril, Barueri, Brasil.

É um dos maiores eventos da modalidade no Brasil inteiro por estar no calendário dos principais atletas de nível mundial.



