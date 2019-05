Fast estreia na Série D diante do São Raimundo-RR

Fast estreia na série D do Campeonato | Foto: Divulgação

Manaus -Com uma série de 12 partidas sem saber o que é vencer, o Fast estreia nesta terça-feira (7) na Série D do Campeonato Brasileiro diante o São Raimundo-RR, no Estádio Ismael Benigno, a Colina. A bola vai rolar a partir das 20h (de Manaus) e vale pelo Grupo A1.



Apesar de ter terminado como vice-campeão do Estadual, pelo segundo ano seguido, o Fast vem enfrentando uma séria crise. Os maus resultados no Amazonense causaram uma grande mudança no elenco do Tricolor. A primeira dela aconteceu no comando técnico.

Na última semana, a diretoria anunciou a chegada – mais uma vez – de Aderbal Lana. O experiente técnico dirigiu o Nacional no último Campeonato Amazonense. Além dele, o clube fechou a contratação de 10 jogadores, assim, reformulando totalmente a cara da equipe.

Entre os principais nomes que desembarcaram no Tricolor estão o do goleiro André Regly, os zagueiros Thiago Brandão e Rondinelli, e os meias Thiaguinho, Ray e Romarinho. Assim, os torcedores fastianos podem esperar uma nova atitude durante a competição nacional.

Porém, o adversário desta noite não pode ser considerado ‘galinha morta’. Em 2019, o São Raimundo ainda não sabe o que é perder. Dentro do Roraimense, a equipe venceu seis jogos e empatou cinco vezes. Os resultados colocaram o Mundão na final do Estadual, que ainda será disputado no próximo final de semana.

No total, a equipe já balançou as redes 25 vezes e sofreu cinco gols.

Os ingressos para a partida custam R$20 (inteira) e R$10 (meia), na bilheteria da Colina.