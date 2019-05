Boxeador militar amazonense conquista ouro em torneio na Polônia

O atleta de boxe do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), Kalil Paiva, conquistou o mais alto lugar do pódio no Torneio Feliks Stamm, em Varsóvia, na Polônia, na última semana. O boxeador, que faz parte da Seleção Brasileira da modalidade (categoria até 81 kg), participou de quatro lutas na competição e, na final, venceu por 4 a 1, o suíço Uke Smajli.

O campeão venceu o lutador titular e o reserva da seleção da Polônia, seguido do atleta da Rússia.

“Foram duelos difíceis, cada um com seu estilo e mais experiência. Tive que dar minha vida em cada combate para sair com a vitória. Graças a Deus consegui o ouro, e acredito que todo o esforço e dedicação valeram a pena, pois esses foram alguns dos fatores que me fizeram chegar até o meu objetivo”, evidenciou.

Kalil contou com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Sejel.

