Festa no Alvorada reúne fãs para assistir luta de José Aldo

Manaus - Prestes a dar adeus ao Ultimate Fighting Championship (UFC), José Aldo faz suas últimas lutas pela maior organização de artes marciais do mundo. Neste sábado (11), ele enfrentará o australiano Alexander Volkanovski pelo UFC 237, no Rio de Janeiro. Enquanto ele luta, familiares e amigos de infância se reúnem na rua 13 do bairro Alvorada 3, Zona Centro-Oeste, e realizam festa para assistir o amazonense, com o apoio da Prefeitura de Manaus.

A festa está prevista para iniciar às 20h e contará com atrações musicais para animar o público que irá torcer por mais uma vitória do lutador nascido no bairro. A banda Forró de Saideira e Adriano e banda tocarão durante o evento que contará ainda com sorteio de brindes para o Dia das Mães e surpresas que serão reveladas apenas no dia.

A festa já é uma tradição no bairro e é realizada há pelo menos 10 anos | Foto: Divulgação/Ascom

Preparada pela Torcida José Aldo (TJA), a festa já é uma tradição no bairro e é realizada há pelo menos 10 anos, como conta a coordenadora do evento Jucely Barroso. “Nós somos a maior festa de torcida organizada de um lutador no mundo. Graças ao apoio que recebemos da Prefeitura de Manaus e de outros parceiros conseguimos realizar esse evento para reunir os fãs do José Aldo aqui onde ele morava”, disse.

A festa para o José Aldo terá apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Além do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas (SEC), Polícia Militar do Amazonas e Real Bebidas.

Leia mais:

Arqueira indígena conquista vaga para os Jogos Pan-Americanos 2019

Boxeador militar amazonense conquista ouro em torneio na Polônia