Federação de luta livre lança campeonato exclusivo para mulheres no AM

Manaus - Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub) lança a terceira Edição do campeonato “Mulheres no Tatame GI/NO GI”. O evento realizará competições com e sem kimono, no próximo dia (2) de junho, em Manaus. A organização do evento conta com a participação de pelo menos 500 atletas.

O evento que é pioneiro na capital amazonense, já está no calendário de eventos das grandes equipes locais. É uma das competições mais esperadas pelas lutadoras de GI (com kimono) e NO GI (sem kimono). Este ano será realizado na quadra do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), localizado a avenida Sete de Setembro, 1975, Centro da capital amazonense.

“É uma oportunidade que as meninas têm de mostrar a qualidade e o nível de seus treinos nas duas modalidades e ajudar suas respectivas equipes a garantir mais pontuações no rankins da federação”, explica a coordenadora Juliana Gonçalves.

Ano passado, segundo a coordenadora, quase 300 mulheres participaram da competição, na categoria sem kimono. Na edição deste ano, o evento traz a luta com kimono para dar oportunidade as atletas que também são adeptas ao jiu-jítsu.

Premiação



Cerca de R$ 2 mil serão distribuídos entre as três academias melhores colocadas e as atletas campeãs das competições em caráter absoluto. Medalhas, cinturões personalizados e brindes diversos, também estão entre as premiações.

Inscrição

Na categoria GI, o valor da inscrição é R$30,00. Já para o GI e NO GI será no valor promocional de R$ 50,00.

Atletas a partir de 3 anos de idade, de faixa branca a preta, poderão se inscrever. As inscrições estão sendo feitas até o próximo dia (27) de maio, na sede da federação, localizada na Praça 14, de segunda a sexta, das 18h às 20h.

*Com informações da assessoria

