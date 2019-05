José Aldo é favorito contra Volkanovski no UFC 237

Embalado por duas vitórias seguidas, diante de Renato Carneiro e Jeremy Stephens, José Aldo, ex-campeão da peso pena, é outra referência do MMA mundial e brasileiro que entra em ação neste fim de semana no UFC 237. O evento acontece no Rio de Janeiro, na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no sábado, dia 11 de maio.

O manauara de 32 anos vai trocar golpes com o australiano Alexander Volkanovski. Atualmente, Aldo conta com o cartel de 28 resultados positivos e apenas 4 negativos. Ele ocupa a primeira posição do ranking da categoria, ficando atrás apenas de Max Holloway, dono do cinturão. Os números são bem interessantes, concorda? Pois bem, por isso, o brasileiro é visto pela OddsShark como favorito para vencer o seu desafio, proporcionando o retorno de R$ 1,69 a cada R$ 1,00 aplicado.

Sempre que luta em território tupiniquim, Aldo conta com o apoio bem grande da torcida, o que serve ainda mais como motivação.

Quarto colocado do ranking do peso-pena, Volkanovski, de 30 anos, certamente será um oponente duríssimo para José Aldo. O australiano só deixou o octógono derrotado em 1 oportunidade. Fora este revés, ele teve 19 triunfos – sendo 16 seguidos. Em dezembro do ano passado, ele superou o americano Chad Mendes, com nocautes técnicos, por meio de socos, no segundo round. Investir uma grana no estrangeiro não é uma opção ruim. De acordo com o OddsShark, a vitória dele faz você embolsar R$ 2,15.

Apostas alternativas do UFC 237



Se você acha que o José Aldo vai subir nas grades do octógono depois de vencer a luta, o retorno é de R$ 4,00, enquanto que, se isso não acontecer, a cota cai para R$ 1,25. Outra opção interessante de investimento é a possibilidade do Scarface vencer o embate com Alexander Volkanovski e a plateia gritar “o campeão voltou”. Para esta situação, as casas de apostas pagam R$ 3,00. Caso contrário, você lucra R$ 1,47.

José Aldo luta contra o australiano Alexander Volkanovski | Foto: Divulgação/Instagram

Quantos lutadores brasileiros vão vencer os seus duelos logo no primeiro round? Mais que 2 rende R$ 1,50, e menos que 2, R$ 2,60. Agora, você acha que algum atleta vencedor vai aproveitar o seu discurso para falar de política? O sim paga R$ 2,60, e o não, R$ 1,90 para 1.

Para fechar, como o evento vai ser realizado no Rio de Janeiro, é natural os competidores entrarem no octógono ao som de funk, ritmo musical altamente familiar para os cariocas. Se tivermos o batidão na Jeunesse Arena, você fica com R$ 1,33. Caso não, o teu rendimento sobe para R$ 3,00, indica o OddsShark.

Confira as lutas e as cotas do UFC 237:CARD PRINCIPALA partir das 23h, no horário de Brasília

Rose Namajunas (R$ 2,00) x (R$ 1,77) Jéssica Bate-Estaca - Peso-palha

Jared Cannonier (R$ 1,62) x (R$ 2,30) Anderson Silva - Peso-médio

José Aldo (R$ 1,69) x (R$ 2,15) Alexander Volkanovski - Peso-pena

Thiago Pitbull (R$ 1,87) x (R$ 1,87) Laureano Staropoli - Peso-meio-médio

Francisco Massaranduba (R$ 2,45) x (R$ 1,57) Carlos Diego Ferreira - Peso-leve

Rogério Minotouro (R$ 2,20) x (R$ 1,66) Ryan Spann - Peso-meio-pesado

CARD PRELIMINAR

A partir das 18h15, no horário de Brasília

Thiago Moisés (R$ 1,69) x (R$ 2,15) Kurt Holobaugh - Peso-leve

Irene Aldana (R$ 1,35) x (R$ 3,25) Bethe Correia - Peso-galo

BJ Penn (R$ 5,00) x (R$ 1,16) Clay Guida - Peso-leve

Luana Dread (R$ 1,58) x (R$ 2,40) Priscila Pedrita - Peso-mosca

Warlley Alves (R$ 1,66) x (R$ 2,20) Sérgio Moraes - Peso-meio-médio

Raoni Barcelos (R$ 1,18) x (R$ 4,75) Carlos Huachin - Peso-galo

Talita Bernardo (R$ 1,20) x (R$ 4,50) Melissa Gatto - Peso-galo

Leia mais:

Festa no Alvorada reúne fãs para assistir luta de José Aldo

Sucesso na Europa, promessa do MMA amazonense precisa de patrocínio