Derrota para Volkanovski frustra planos de Aldo em disputar cinturão

Desta vez não deu para José Aldo atuando em sua casa. Considerado o "Rei do Rio", o brasileiro foi superado por pontos em decisão unânime (triplo 30-27) pelo australiano Alexander Volkanovski, no UFC 237, na Jeunesse Arena (RJ), e frustrou seus planos de voltar a disputar o cinturão do peso-pena após duas vitórias consecutivas.

O futuro do "campeão do povo" ainda é incerto na organização, já que seu contrato se encerra ao fim deste ano e ele tem a vontade de migrar para o boxe.

O duelo entre José Aldo e Alexander Volkanovksi foi bastante disputado, apesar de não gerar muitas emoções ao longo dos três rounds. O australiano adotou a estratégia de "cozinhar" a luta e agir em momentos exatos, neutralizado o poder de explosão do brasileiro na trocação. O estrangeiro investiu muito nas joelhadas nas coxas do anfitrião.

Leia mais:

J osé Aldo é favorito contra Volkanovski no UFC 237

Federação de luta livre lança campeonato exclusivo para mulheres no AM