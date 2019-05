Palmeiras vence Atlético-MG e assume liderança do brasileirão

O Brasileirão tem um novo-velho líder! Na tarde deste domingo (12), o Palmeiras foi até o Independência, em Belo Horizonte, foi efetivo contra o Atlético-MG e bateu o rival por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique. O triunfo coloca o Verdão na liderança da Série A. Mais que isso, o time do técnico Felipão não perde na competição desde o dia 25 de junho de 2018.

O Palmeiras segue invicto na Série A do Brasileirão, somando agora em primeiro 10 pontos. Já o Galo perdeu o posto que era justamente seu, e agora figura em terceiro, com nove somados.

O Galo teve maior posse de bola na primeira etapa, mas quem foi para o intervalo vencendo foi o Porco. Após algumas chances claras de gols para os dois lados, Bruno Henrique soltou uma bomba de fora da área e abriu o placar ao 43 minutos da primeira etapa. O Verdão largou em vantagem diante do Atlético-MG.

Mal o árbitro apitou o início da etapa final, o Palmeiras ampliou. E de novo com Bruno Henrique. Aos sete minutos, o volante alviverde tabelou com Dudu, recebeu a bola na entrada da área e bateu colocado, no cantinho do goleiro Victor, sem chances. Daí em diante, o jogo se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa. O Atlético-MG tentava a todo custo fazer o gol, enquanto o Palmeiras se fechava la atrás. No fim, mais um triunfo paulista e liderança alviverde no Brasileirão.

