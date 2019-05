Corinthians e Flamengo duelam pelas oitavas da Copa do Brasil

São Paulo (SP) – Corinthians e Flamengo abrem nesta quarta-feira (15), a batalha pela sobrevivência na Copa do Brasil. O primeiro encontro será realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, às 20h30 (horário de Manaus). O segundo jogo está previsto para 4 de junho, no Rio de Janeiro.



O Grêmio serviu como sparring para o Corinthians. No sábado (11), o alvinegro parou na defesa gaúcha em confronto pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo contado com uma semana livre para treinamentos, não saiu do 0 a 0. Dessa maneira, estacionou nos cinco pontos na tabela de classificação passando a ocupar uma modestíssima 12ª posição.

Para o encontro desta quarta-feira, o técnico Fabio Carille, que tem promovido o revezamento do elenco como forma de tentar manter a intensidade nas disputas diante do calendário recheado, deverá voltar a utilizar a equipe principal. Porém, ainda depende do posicionamento do departamento médico para saber se poderá contar com o atacante Pedrinho. Ele estava relacionado para o confronto com o Grêmio, mas sentiu dores nas costas durante o aquecimento e foi cortado.

Recém-contratado, o volante Matheus Jesus está fora dos planos. Ele participou da Copa do Brasil pelo Oeste e, dessa maneira, não pode ser inscrito pelo Corinthians no torneio. O mesmo acontece em relação a Everaldo, outro reforço do Alvinegro, que estava no Fluminense e participou da Copa do Brasil pelo tricolor.

Favorito

O Flamengo é um dos 11 pré-classificados da Copa do Brasil. Garantiu esse direito por ter conseguido vaga na Copa Libertadores através do último Campeonato Brasileiro. O torneio continental teve influência direta na preparação do clube para o jogo desta quarta-feira.

O Rubro-Negro usou seu time principal no empate sem gols contra o Peñarol na quarta-feira passada (8), em Montevidéu, resultado que o colocou nas oitavas de final da Libertadores. Assim, os reservas foram acionados no domingo (12), no encontro com a Chapecoense, no Maracanã, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Venceram por 2 a 1. Assim, a equipe principal estará de volta para encarar o Corinthians. No Nacional, o rubro-negro, com sete pontos, ocupa a 7ª posição na tabela de classificação.

