Em Manaus, ex-jogadores do Corinthians fazem jogo beneficente

Manaus - A capital amazonense vai sediar um embate com os astros do Corinthians e da Seleção Brasileira Neto, Dinei, Zenon meia, Renato Abreu e Vladimir, na tarde deste sábado (18), a partir das 14h, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Esta é a primeira edição do bate-bola, organizado pela Seleção Amazonense Evangélica, com os ilustres jogadores na capital amazonense. A partida entre o time do Corinthians master e da SAE master vai ter 5% da renda revestida para o Grupo de Apoio às Crianças Portadoras de Doenças do Sangue (Grupo Raio de Sol) da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Os portões da Arena da Amazônia abrem às 14h e dois jogos preliminares antecedem a grande partida dos astros do futebol brasileiro. Os times dos Amigos do Janca, do bairro Armando Mendes, e Amigos do Banha, do Alvorada, enfrentam-se no primeiro embate. Já o segundo jogo será entre a SAE intermediário e o time dos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Amazonas.

A partida entre o time do Corinthians master e a SAE master vai ocorrer às 16h. O valor do ingresso por pessoa é de apenas R$ 10. Crianças até 5 anos e idosos não pagam para ver de perto os ídolos do futebol.

O assessor de marketing da SAE, Tony Castro, diz a ideia da partida beneficente surgiu durante a participação do time amazonense em um campeonato nacional.

"Fomos convidados a realizar a partida com os jogadores do Corinthians pelo Brito da União das Copas Evangélicas no Brasil (UCE), quando participamos do torneio brasileiro do ano passado. Fizemos as tratativas e escolhemos o projeto que atende crianças com leucemia e outras doenças no sangue, do Hemoam, para receber parte do que arrecadarmos com o evento na capital".

A expectativa é receber um público de 10 mil pessoas para prestigiar os craques na Arena da Amazônia. O evento recebe apoio do Picanha Mania, Magistral, Barriga Cheia, SVI, Luanatur, Casa das Mangueiras, Boteco do Calçada, KC e Studio Paulista. Mais informações basta ligar para os telefones: 99441-9033/ 98194-5253/99243-4897 e 99123-5386.

Projeto

Genival Almeida, ex-jogador do São Raimundo e presidente da SAE, é o idealizador do projeto que une futebol e solidariedade, há 8 anos, em Manaus. Pessoas e entidades sem fins lucrativos são apoiadas com os recursos e alimentos arrecadados pela SAE em eventos realizados em todo o Estado. Além disso, os jogadores levam uma palavra de paz aos presidiários e ribeirinhos da Amazônia.

Recepção no aeroporto

Nesta sexta-feira (17), às 12h10, os craques Dinei, Zenon, Renato Abreu e Vladimir desembarcam no Aeroporto de Manaus, onde serão recepcionados pelos fãs e torcida organizada "Fiel Manaus" - com sede no bairro Cidade Nova.

Já no sábado (18), após o café da manhã, por volta das 10h, os jogadores do Corinthians vão visitar os pacientes no Hemoam, que fica ao lado da Arena da Amazônia. Após o jogo, Dinei, Zenon e Neto vão reunir os fãs em uma sessão de autógrafos no Boteco do Calçada, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, na zona Oeste, após o Shopping Ponta Negra.

Jogo no Careiro Castanho

No domingo (19) é a vez do Careiro Castanho recebe os craques do timão. Os atletas vão enfrentar o time formado por comunitário do município no Estádio Afonso Jacó, o Afonsão. A partida será realizada às 9h e o ingresso é um quilo de alimento não perecível.

Serviço

O quê: Jogo dos craques do Corinthians

Quando: Sábado (18/05), a partir das 14h

Onde: Arena da Amazônia (avenida Constantino Nery)

Informações para imprensa: 99123-5386 com Tony Castro

