Vídeo: lutador amazonense representa Brasil nos Jogos Pan-Americanos

Manaus - Daniel Alves tem 22 anos e apesar pouca idade, já possui uma grande experiência. As medalhas são exemplo do longo caminho percorrido pelo atleta de luta olímpica, ou wrestling, para os mais acostumados com o esporte.

Daniel conquistou uma vaga na seleção brasileira para disputar os Jogos Pan-americanos de 2019 em Lima, no Peru, nos meses de julho e agosto. Depois de um 2018 excelente e um começo de 2019 com vitória, ele confirmou o favoritismo no campeonato internacional na Argentina onde venceu um lutador mexicano.

Após cinco anos de trabalho duro, o atleta conseguiu uma vaga para disputar os jogos no peru e a expectativa é grande. A mãe fala com orgulho do filho e conta que fica com o coração apertado toda vez que o menino tem viagem marcada para disputar alguma competição.

O importante é que na volta dos campeonatos, o jovem sempre traz uma medalha no peito, e a mãe, claro, fica feliz com o sucesso do filho. E a mãe, não é a única que torce pelo sucesso do atleta. Os amigos de Daniel, também praticantes do wrestling, sempre apostaram muito nele.

Agora é torcer para que o Daniel traga a medalha de ouro para o Amazonas e pro Brasil, e também pelos seus amigos que disputam o brasileiro daqui a três semanas.

