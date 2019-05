Vídeo: jogadora do Iranduba FC é convocada para a Seleção Brasileira

Manaus - O técnico da Seleção Brasileira Feminina convocou na última quinta-feira (16) as atletas que vão disputar a Copa do Mundo de Futebol Feminino no mês que vem, na França. Uma atleta que já defendeu a equipe do Iranduba da Amazônia está entre as convocadas.

A jogadora é a Andressinha, já conhecida dos amazonenses, ela já foi meio-campista do Iranduba Futebol Clube e está entre as 23 convocadas pelo técnico Vadão.

Além dela também foram convocadas Formiga, veterana em copas do mundo que joga pelo Paris Saint-Germain, e também a Marta, eleita seis vezes a melhor do mundo e que agora joga pelo Orlando Pride.

O primeiro jogo da Seleção é contra a Jamaica no dia 9 de Junho. O segundo desafio é contra a Austrália no dia 13, e depois vem a Itália no dia 18.

