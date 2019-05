Jogo beneficente de ex-jogadores do Corinthians em Manaus é adiado

Manaus - O jogo beneficente com ex-jogadores do Corinthians em Manaus foi adiado para a segunda quinzena de junho, nesta sexta-feira (17), pela organização do evento - que ocorreria na Arena da Amazônia neste sábado (18). A nova data já está sendo negociada com os administradores do estádio e com os craques corintianos - que tiveram problemas com o voo que os traria para a capital amazonense.

De acordo com o assessor de marketing da Seleção Amazonense Evangélica (SAE), Tony Castro, assim que ficou sabendo do contratempo com o embarque, a equipe organizadora do bate-bola em Manaus tentou remarcar um novo voo ainda para esta sexta-feira. Segundo ele, não havia disponibilidade das empresas aéreas para trazer todas as estrelas do futebol em tempo hábil para o cumprimento da agenda em Manaus e no interior do Estado.

"Infelizmente, não conseguimos vagas para todos os atletas em voos com chegada na capital ainda nesta sexta. Estamos verificando uma nova data e logo vamos divulgar à imprensa quando ocorrerá o jogo. A partida não foi cancelada, mas foi necessário adiá-la porque os voos estavam esgotados e os craques não chegariam em Manaus até o horário da partida", disse ele.

Genival Almeida, ex-jogador do São Raimundo e presidente da SAE, informa que os torcedores que já adquiriram o ingresso poderão usá-los normalmente no dia em que a partida for remarcada. Ainda assim, quem quiser receber a devolução dos valores pagos, a SAE se coloca a disposição para efetuar o reembolso.

"Os ingressos da partida que ocorreria amanhã serão válidos na próxima partida. Porém, se as pessoas não puderem ir e quiserem o dinheiro de volta, basta entrar em contato conosco pelos telefones 99509-9125/ 98194-5253/ 99114-5909 e 99123-5386. A maioria dos ingressos foi vendida pelos próprios jogadores da Seleção Amazonense Evangélica e as pessoas também podem procurá-los, ou ir aos pontos de venda, para reaver os valores", orientou.

No domingo (19), o Careiro Castanho receberia os craques do timão. Porém, o evento também será remarcado para o domingo subsequente ao jogo na Arena da Amazônia. Neste caso, os ingressos seriam trocados por alimentos não perecíveis no dia da partida, sem a necessidade de ressarcimento.

Jogo

Neto, Dinei, Zenon meia, Renato Abreu e Vladimir vão compor o time do Corinthians master que vai enfrentar a Seleção Amazonense Evangélica (SAE) master. A partida terá 5% da sua renda revestida para o Grupo de Apoio às Crianças Portadoras de Doenças do Sangue (Grupo Raio de Sol) da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Dois jogos preliminares antecedem a grande partida dos astros do futebol brasileiro. Os times dos Amigos do Janca, do bairro Armando Mendes, e Amigos do Banha, do Alvorada, enfrentam-se no primeiro embate. Já o segundo jogo será entre a SAE intermediário e o time dos advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Amazonas. A expectativa é receber um público de 10 mil pessoas para prestigiar os craques na Arena da Amazônia.

