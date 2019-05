São Paulo ganha reforço de Pato para duelo contra o Bahia

O jogador Pato (foto) voltou a treinar desde a última terça-feira (14) e foi confirmado pelo técnico Cuca no duelo. | Foto: Reprodução Twitter

São Paulo (SP) - Recuperado de uma lesão na região dorsal, o atacante Alexandre Pato é a principal novidade do São Paulo para a partida contra o Bahia, neste domingo (19), às 10h, no Morumbi, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a treinar desde a última terça-feira (14) e foi confirmado pelo técnico Cuca no duelo.



O treinador, no entanto, avisou que Pato não terá condições de atuar durante os 90 minutos. Em contrapartida, o comandante tricolor não poderá contar com Arboleda, Pablo, Rojas e Carneiro. O zagueiro Anderson Martins, por sua vez, é dúvida.

O provável time titular tem Tiago Volpi; Hudson (Igor Vinícius), Bruno Alves, Walce, Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Everton (Hernanes); Antony, Pato e Toró.

