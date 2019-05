Convocados Copa América: muitos medalhões e poucas surpresas

Tite anuncia lista com poucas novidades e muitos medalhões | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

São Paulo (SP) – O técnico Tite anunciou na última sexta-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a lista de 23 jogadores da seleção para a disputa da Copa América, que será realizada no Brasil, de 14 de junho a 7 de julho.



O atacante David Neres, do Ajax, foi confirmado para a competição, assim como o volante Fernandinho, do Manchester City, de volta após ser muito criticado depois da derrota para a Bélgica na Copa do Mundo de 2018, e o lateral-direito Daniel Alves, do Paris Saint-Germain. Fabinho, do Liverpool, Vinicius Júnior, do Real Madrid, e Lucas Moura, do Tottenham, ficaram de fora.

A seleção brasileira começa a se reunir na próxima quarta-feira (22), na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), mas alguns jogadores se apresentarão depois por conta do calendário de seus respectivos times no Brasil e na Europa. Os atletas que estão na final da Liga dos Campeões – casos do goleiro Alisson e do atacante Roberto Firmino, do Liverpool –, por exemplo, jogam a decisão contra o Tottenham, em Madri, no dia 1º de junho.

O Paris Saint-Germain é o clube que mais teve jogadores convocados. Além de Daniel Alves, são os casos de Neymar – recuperado de uma lesão no pé direito, mas bombardeado por críticas pela agressão a um torcedor após a perda do título da Copa da França –, Marquinhos e Thiago Silva. Este último foi submetido a uma artroscopia no joelho direito há 12 dias em Paris.

O lateral-direito do Paris Saint-Germain retorna à seleção depois de mais de um ano longe – a última convocação foi em março de 2018. Não foi à Copa do Mundo por causa de uma grave lesão no joelho direito e voltou a ser chamado para os amistosos de março deste ano. Só que uma nova contusão o deixou de fora dos jogos contra Panamá e República Checa.

No ataque, David Neres, chamado pela primeira vez para as partidas amistosas há dois meses, ganhou a disputa contra Vinicius Junior, que não teve tempo de mostrar no Real Madrid que está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, e Lucas Moura, herói do Tottenham na semifinal da Liga dos Campeões com três gols contra o Ajax.

Dos que atuam no Brasil, apenas três jogadores foram chamados: o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, do Corinthians, e o atacante Everton, do Grêmio. De acordo com a comissão técnica da seleção, os três deverão ser liberados para compromissos de seus clubes pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

A CBF já confirmou de forma oficial os dois amistosos preparatórios, com a presença do VAR (árbitro de vídeo). No primeiro deles, no dia 5 de junho, às 20h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), o Brasil enfrentará pela primeira vez na história o Catar. Os adversários, convidados desta edição da competição sul-americana, são os atuais campeões da Copa da Ásia e serão o país-sede da próxima Copa do Mundo, em 2022.

Quatro dias após o primeiro amistoso, no dia 9, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), receberá pela 12ª vez um jogo da seleção brasileira. A partida será contra Honduras, às 15h. No último confronto contra os hondurenhos, em 2015, no mesmo local, teve vitória do Brasil por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino.

Cabeça de chave do grupo A da Copa América, a seleção brasileira enfrentará Bolívia (14 de junho), no estádio do Morumbi, em São Paulo; Venezuela (18 de junho), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA); e o Peru (22 de junho), na Arena Corinthians, também na capital paulista.

" "Não vou fugir da responsabilidade. Tem que ser agradável, ter alegria, jogar bonito. Tem que ter solidez" " Tite, Técnico da Seleção Brasileira

Convocados para a Copa América



Goleiros – Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Cássio (Corinthians);

Laterais – Daniel Alves (Paris Saint-Germain), Filipe Luís (Atlético de Madrid), Alex Sandro (Juventus) e Fagner (Corinthians);

Zagueiros – Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter de Milão) e Éder Militão (Porto);

Meio-campistas – Allan (Napoli), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Philippe Coutinho (Barcelona), Arthur (Barcelona) e Lucas Paquetá (Milan);

Atacantes – Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabriel Jesus (Manchester City), Everton (Grêmio) e David Neres (Ajax).

Leia mais:

Jornal argentino compara Messi a Deus após classificação

Receba as notícias do EM TEMPO pelo WhatsApp - clique aqui.