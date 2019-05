Embalado, Botafogo busca primeira vitória fora de casa

Artilheiro do Botafogo em 2019, Erik já marcou oito vezes desde janeiro. E ele é um dos trunfos de Barroca para vencer no Serra Dourada. | Foto: Divulgação

Goiânia (GO) - Embalado pelas vitórias nas últimas três rodadas, o Botafogo tem, no domingo (19), contra o Goiás, no Serra Dourada, mais uma chance de melhorar o retrospecto fora do Rio no Campeonato Brasileiro. Em 2018, por exemplo, o Alvinegro só venceu dois jogos em outros Estados.



Ano passado, o primeiro triunfo longe do Rio veio apenas na 26ª rodada, no dia 23 de setembro: 4 a 3 no Vitória, em Salvador (BA). Praticamente dois meses depois, no dia 15 de novembro, o Botafogo derrotou a Chapecoense, por 1 a 0, na Arena Condá.

Na atual campanha, a equipe de Eduardo Barroca estreou perdendo para o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 0. Depois, venceu duas no Nilton Santos (3 a 2 no Bahia e 1 a 0 no Fortaleza) e o clássico diante do Fluminense, no Maracanã.

Artilheiro do Botafogo em 2019, Erik já marcou oito vezes desde janeiro. E ele é um dos trunfos de Barroca para vencer no Serra Dourada.

