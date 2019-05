Atleta Amazonense de Badminton é convocada para o Parapan no Peru

A atleta surgiu através do Projeto 'Ctara'. | Foto: Divulgação

Manaus - A atleta amazonense de parabadminton, Mikaela Costa Almeida, 16, é a mais nova convocada para a seleção Brasileira da modalidade e vai representar o país nos Jogos Parapan-americanos que ocorrerão em Lima, no Peru, de 23 de agosto a 1º de setembro.

Praticante de badminton há três anos, Mikaela foi revelada por um projeto do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), o Núcleo de Desenvolvimento de Badminton, que funciona na Escola Estadual Cacilda Braule Pinto, no bairro Coroado, zona leste da cidade.



Mikaela é apoiada pela Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel). “Os paratletas são exemplos a serem seguidos. Determinação, foco, força de vontade. Eles se superam diariamente nas mais diversas modalidades. Mikaela, que é do badminton, nos dá essa alegria com a convocação para o Parapan-Americano. Toda a equipe está de parabéns”, comentou o titular da pasta, Caio André Oliveira.

Carinhosamente chamada pelos amigos de “Mika”, ela lembra do primeiro contato com o badminton em uma aula de Educação Física com o professor Fernando Taffarel, o atual técnico, que insistiu em mostrar o esporte. “Ele fez uma demonstração do badminton, mas eu não gostei muito. Porém, ele insistiu para eu treinar com eles à tarde e fui me familiarizando. Comecei a levar mais a sério a prática e estou muito feliz”, disse ela.

A atleta nasceu com uma deficiência congênita e não tem o braço direito, mas isso nunca significou limitação. “Sempre gostei de praticar esporte, e de tudo eu participava. O esporte é muito importante, e a partir dele mudei a minha vida. Tenho certeza que muitas coisas boas ainda virão com o badminton”, destacou.

O técnico Taffarel recorda a surpresa quando recebeu a notícia da convocação e conta como tem sido a evolução da atleta. “Ficamos surpreendidos com a suposta convocação, mas quando chegou a confirmação do seu nome, ficamos muito felizes. É fruto de muito trabalho da Mika e da equipe. O ano passado foi repleto de dificuldades, principalmente para competir em eventos internacionais, mas superamos, e essa convocação coroa a nossa persistência”, contou ele, que destacou a dedicação de Mikaela.

“Nós treinamos de segunda a sexta-feira, às vezes até no sábado, e ela não falta. É extremamente dedicada e leva o esporte muito a sério. O que ela vem colhendo é fruto de muito trabalho, dedicação e persistência. Acredito que ela ainda vai conquistar muitos títulos na nossa modalidade”, concluiu.

Antes do Parapan, a menina prodígio do parabadminton ainda tem uma agenda de competições para cumprir. Os treinos agora estão focados no Campeonato Nacional da modalidade, que ocorre em julho e somente depois disso, o preparo será direcionado ao Parapan-Americano.

*Com informações da assessoria

