Copa Evangélica de Futebol do Amazonas terá abertura na Arena

Manaus – Evento não muito conhecido do pública em geral, mas que tem um grande número de adeptos em Manaus, a Copa Evangélica de Futebol do Amazonas irá para a sua quinta edição em 2019. O evento, que promete atrair uma multidão de fiéis e torcedores, terá sua abertura no dia 29, a partir das 19h na Arena da Amazônia.

Aqueles que desejarem participar do torneio, devem entrar em contato com o telefone (92) 99201-57079 até o dia 22 de maio. O valor cobrado para participar da disputa é de R$ 400 por equipe, podendo ser parcelado em até duas vezes.

Reunindo mais de 3 mil torcedores na edição passada, o evento promete atrair uma multidão para celebrar o futebol com muito louvor. Com 30 equipes confirmadas e mais de 1050 atletas inscritos, o campeonato. Segundo o coordenador do campeonato, missionário Luiz Mendes, o objetivo do evento é promover o esporte como meio de evangelização.

O objetivo do evento é promover o esporte como meio de evangelização | Foto: Arquivo pessoal

“O nosso objetivo é falar do amor de Deus e do alicerce espiritual que ele nos dá. A nossa meta é aliar a saúde espiritual com a saúde física por meio do futebol. A copa evangélica é uma ferramenta de evangelismo”, afirma o coordenador.



A entrada para prestigiar o jogo custa um quilo de alimento não perecível. Todos os alimentos arrecadados serão doados para as comunidades carentes do interior do estado, como Cacau Pirera e Iranduba.

