Jogador de Manaus é aprovado em teste no Santos

Manaus - Manaus está prestes a ser representada em um dos principais clubes de futebol do país. Murilo Santos, 12, foi aprovado em teste e será integrado às categorias de base do Santos Futebol Clube. Com o apoio da Prefeitura de Manaus, o jogador passou por teste entre os dias (13) a (18) no Centro de Treinamento do clube, em Santos, São Paulo.

Murilo foi destaque ao ser o artilheiro durante o período de teste jogando como ponta e atacante de referência. Empolgado com a aprovação, ele conta como está a expectativa para ser atleta do time sub-13 do Santos.

“Eu consegui conquistar o que eu sempre quis, era o meu sonho. Estou empolgado para chegar lá firme e forte como fui nesse primeiro teste. Foi muito importante o apoio da Prefeitura de Manaus para que eu pudesse ser aprovado”, comentou.

Em agosto, Murilo passará por um novo teste. Dessa vez será uma semana de acompanhamento para ver se ele se adapta à rotina de treinos e de estudos oferecida pelo clube. “Vou voltar agora em agosto para um novo teste e espero que dê tudo certo”, apostou o prodígio amazonense.

Murilo chegou para fazer teste no Santos após contar com aprovação de “olheiro” do clube durante realização da Copa Rei Pelé, em Manaus. Além disso, em pouco mais de dois anos, ele foi artilheiro na Copa Fafa e na Liga Amazonense sub-11. É também o atual artilheiro do Campeonato Amazonense sub-13 e está na decisão da Liga Amazonense de Fut7.

A importância do apoio da Prefeitura de Manaus para a aprovação de Murilo no Santos é destacada pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos. “Ficamos muito felizes em ver o investimento feito pelo poder público dando retorno. É importante ter esse apoio e o prefeito Arthur Virgílio Neto é um entusiasta dos atletas amazonenses. Parabéns ao Murilo que é muito talentoso e agora terá a missão de levantar a bandeira da nossa cidade em nível nacional”, ressaltou.

