Vídeo: 3B Sports enfrenta Chapecoense no domingo, na Arena da Amazônia

Manaus - Dedicação, habilidade e domínio da bola. Características que as jogadoras do 3B Sports têm de sobra. O time é o representante do Amazonas no Brasileirão feminino série A2. A equipe define a vaga para quartas de final em casa. No primeiro jogo das oitavas, a equipe enfrentou a Chapecoense em Santa Catarina.

Com o empate de 2 a 2 com a Chapecoense no último jogo, o confronto ficou em aberto, qualquer vitória simples garante que um dos times passe para as quartas e enfrente Palmeiras ou Porto Velho. Por isso, agora, os treinos estão mais estratégicos.

Vitória Almeida, autora de um dos gols do jogo contra a Chape, garante que o time está pronto para a partida. O jogo de volta que define a classificação para as quartas de final acontece no próximo domingo (26) às 17h na Arena da Amazônia.

