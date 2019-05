Mulher busca ajuda para filho lutador ir à competição no RN

Jhon deve concorrer na 2ª etapa do NNEBJJ | Foto: Divulgação

Manaus - O jovem Jhon Andrew da Costa dos Santos, de 15 anos, classificado para a 2ª etapa do Circuito Norte Nordeste de Brazilian Jiu-Jitsu (NNEBJJ), deve concorrer no próximo mês [junho] na categoria pena, faixa branca. O evento acontece em Rio Grande do Norte, mas o atleta ainda não possuí passagens.



Jocilene da Costa, mãe do jovem, relata que o filho passou três anos sem lutar. No entanto, participar da competição é um grande passo para a realização dos sonhos de Jhon.

“Entramos em contato com o Em Tempo para divulgar meu filho, caso alguém queira nos ajudar com as despesas, pois o custo é alto e toda ajuda é bem-vinda”, diz a mulher.

Algumas das medalhas do jovem atleta | Foto: Divulgação

Jhon coleciona medalhas e certificados, como: Copa Arthur Neto,1º Desafio de Lutas Casadas, Copa América, todos conquistando o 1º lugar.



Empresários que possam querer ajudar o jovem, podem entrar em contato com a mãe de Jhon, pelos números: (92) 99442-1518 ou (92) 99442-1634.

Sobre o NNEBJJ 2019

É uma competição privada e de realização oficial da Federação Piauiense de Brazilian Jiu-Jitsu (FPBJJ), sendo a 16ª edição em 2019. O evento será de alto nível, contará com a presença de equipes e atletas de todo país e será realizado em cinco etapas, que são:

1ª foi realizada em Belém (PA), no dia 19 de maio de 2019, no Ginásio da Universidade Federal do Pará (UEPA);

2ª será realizada em Natal (RN), no dia 16 de junho de 2019, no Ginásio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);

3ª será realizada em Recife PE), nos dias 31 de agosto 1º de setembro de 2019, no Ginásio do SESC Santo Amaro.

4ª será realizada em São Luís (MA), no dia 22 de setembro de 2019, local a confirmar.

A última etapa será realizada em Teresina (PI), no dia 19 de outubro de 2019, no Ginásio Verdão.

