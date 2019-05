Ninho do Urubu é liberado para o uso do Flamengo.

Nessa sexta-feira (24), o Centro de Treinamento Presidente George Helal, popularmente conhecido com Ninho do Urubu, localizado na capital do Rio de Janeiro, foi liberado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TRT-RJ) a retornar suas atividades.

A medida foi tomada pelo juiz Pedro Henrique Alves, da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Com isso, atletas das categorias de base do clube podem voltar a frequentar e permanecer no local. A decisão judicial foi baseada em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado entre o clube e a Justiça na terça-feira (21), com a definição de obrigações do Flamengo para garantir segurança, escolaridade e saúde aos atletas.

O TAC determina que o Flamengo providencie o Habite-se regular junto à prefeitura do Rio no prazo de 180 dias, sob pena de revogação do documento. Precisará ainda do alvará de funcionamento expedido pelo município, certificado do Corpo de Bombeiros, plantas das edificações, protocolo de segurança contra incêndio e pânico, treinamento de evacuação e rotina de treinamentos.

Outra obrigação é a oficialização de contratos de formação dos jogadores, residentes ou não no centro de treinamento, com a previsão de bolsa para os atletas de faixa etária entre 14 e 20 anos, conforme a Lei Pelé. Cabe ainda ao clube assegurar o acesso e a permanência do jovem em estabelecimento regular de ensino.

Incêndio

No dia 8 de fevereiro, um incêndio destruiu as instalações do alojamento do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio onde ficava os jogadores da categoria de base e provocou a morte de 10 atletas, além de ferimentos em três jogadores. Todas as vítimas eram atletas que tinham entre 14 e 16 anos.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Jogador do Amazonas escapa da morte em incêndio no CT do Flamengo