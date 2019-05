Pista da Vila Olímpica recebe corrida de carros neste domingo

Evento está sendo realizado neste domingo (26) | Foto: Divulgação/Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer

Manaus - A 3ª etapa do Hot Lap da Villa vai começar e promete fortes emoções. Com previsão de início para às 10h deste domingo (26), o evento conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), será realizado na pista do kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, localizada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. A entrada do público para a arquibancada é gratuita.



Para o Secretário da Sejel, Caio André de Oliveira, a competição tem recebido cada vez mais espectadores.

“Essa competição tem sido de grande importância, pois ela ajuda na diminuição de rachas que ocorrem nas ruas da cidade. Além da redução dessas corridas ilegais, o evento contribui também para mostrar que o esporte pode ser praticado com segurança pelos competidores e, também, não oferece riscos ao público”, destacou.



Os interessados em participar como corredores poderão efetuar a inscrição no dia da prova. O candidato deverá apresentar o RG, o documento do veículo que participará da disputa e um número de telefone para contato. A taxa de matrícula é R$ 100 por competidor e as instruções para a participação no evento serão informadas no ato do registro e, posteriormente, enviadas ao contato telefônico informado na inscrição. O público terá acesso gratuito à arquibancada e a área VIP irá custar R$ 10.



De acordo com o organizador do Hot Lap da Villa, James Bala, a competição oferece toda uma estrutura e vem atraindo cada vez mais adeptos. “Teremos cronometragem eletrônica, boxes reservados para os pilotos, apoio de ambulância e plataforma com todos os recursos necessários para atender o público e os corredores. Queremos que o evento cresça e dê certo, como vem dando até agora, pois isso faz com que mais pessoas possam conhecer e praticar a modalidade”, concluiu.



Hot Lap

Prática legalizada, o Hot Lap consiste em uma corrida entre carros conduzidos por motoristas treinados, em uma pista de kart. Na disputa, cada concorrente tenta completar o traçado da competição e alcançar a linha chegada no menor tempo possível, logo com o objetivo de conquistar a melhor colocação.

