Em jogo de duas viradas, Flamengo vence o Athletico-PR

Em partida com final emocionante, o Flamengo derrotou o Ahtletico Paranaense por 3 a 2, na tarde deste domingo, no Maracanã. O Rubro-Negro da Gávea saiu na frente, tomou a virada no segundo tempo, mas encontrou forças para reagir e alcançar a vitória nos minutos finais.

O resultado fez o time carioca chegar aos dez pontos ganhos no Campeonato Brasileiro. O Furacão sete com sete pontos ganhos na décima posição, mas ainda pode ser superado no final da rodada.

Mesmo enfrentando um adversário escalado com um time alternativo, o Fla encontrou grande dificuldade para conseguir a vitória. Depois de um bom primeiro tempo, a equipe dirigida por Abel Braga caiu muito na etapa final e permitiu a reação do adversário, mas ainda mostrou capacidade para conseguir a virada e garantir o importante resultado. Os gols foram marcados por Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo Caio para o Flamengo, enquanto Marcelo Cirino anotou os dois do Furacão.

Na próxima rodada, o Mengão vai enfrentar o Fortaleza, no Maracanã; o Atlético Paranaense vai receber o Fluminense na Arena da Baixada.

