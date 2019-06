Subtenente da PM-AM é um dos analistas de campo da CBF no Amazonas

Subtenente Reginaldo Noronha | Foto: DIVULGAÇÃO/SSP-AM

Manaus- O subtenente da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Reginaldo Noronha, faz parte do grupo seleto dos quatro amazonenses credenciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para atuar como analista de campo em partidas de futebol durante o Campeonato Brasileiro.

Ele, que alia a rotina na Polícia, com a vida de árbitro credenciado pela Federação Amazonense de Futebol (FAF), já participou da comissão de arbitragem de jogos das Séries A e D, além de partidas do campeonato feminino disputadas em Manaus.

“Tenho 26 anos de Polícia Militar, e essa paixão pela arbitragem é antiga. Fiz o curso em 1999 e já tenho 20 anos de carreira de arbitragem de futebol. A arbitragem é um hobby, ainda não é uma profissão, mas é algo que gosto de fazer, estar dentro de um campo de jogo e respeitando a regra e cumprindo as regras do futebol”, disse o subtenente.

Ele chegou a passar nos testes físicos para ser um dos árbitros da CBF, mas acabou não sendo credenciado, em uma das vezes por não ter vaga, e na segunda, por já ter atingido o limite de idade. “Estou com 47 anos, e para ser indicado pelo Amazonas para a CBF, tem que ter 30 anos”, explicou o subtenente Noronha.

Preparo físico

A rotina de treinos e a alimentação diferenciada para conseguir correr por 90 minutos durante uma partida de futebol o auxiliam na trajetória na Polícia.

Lotado no Centro de Educação Física e Desporto da PMAM (Cefid), o subtenente auxilia na preparação física dos colegas de farda para abordagens e patrulhamentos.

“Hoje, para trabalhar no Campeonato Estadual, é necessário fazer um teste físico no início do ano. Para isso, temos que treinar três meses antes, além de ter uma alimentação balanceada. Além disso, faço um treinamento por pelo menos três vezes na semana para ficar condicionado e para manter o preparo físico, auxiliando os colegas na rotina de treinos e preparação”, explicou.

