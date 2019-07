Parceria entre Sejel e federações leva manutenção ao Renée Monteiro

Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) realiza, em parceria com federações esportivas, reforma da cobertura e piso do Ginásio Renée Monteiro, uma das praças esportivas administradas pela pasta.

Após um longo período de inatividade no ginásio, as federações amazonenses de Judô (Fejama), Vôlei (FAV), Handebol (Liham), Futsal (Fafs) e de Basquete (Febam), colocaram-se à disposição para contribuir com os trabalhos. A proposta foi aceita e formalizada pela Sejel.

“Todos, inclusive os dirigentes esportivos, sabemos das dificuldades financeiras pelas quais o nosso Estado passa neste primeiro ano do nosso governo. Essa parceria com as federações é uma prova do comprometimento dessa gestão e dos organizadores dessas modalidades. Quem sabe sirva de exemplo para outras situações emergenciais. Vamos consertar o que estava bom e que alguém quebrou. Um patrimônio público que merece todo o nosso cuidado”, explanou Caio André de Oliveira, titular da Sejel.

Os trabalhos iniciaram na última terça-feira (09/07). Na quadra serão recuperados o piso (tabiques), pintura e alinhamento, além da tabela e suporte de basquete. Já no telhado será feito o serviço de vedação de todas as goteiras, problema criado principalmente pelas pipas e linhas com cerol. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o mês de agosto.

O ginásio foi inaugurado em 1º de março de 1975 e foi palco de grandes competições, inclusive do Campeonato Brasileiro de Voleibol Infanto-Juvenil. No entanto, a quadra poliesportiva está fechada desde o dia 10 de novembro do ano passado, quando parte do piso quebrou durante uma competição. De acordo com a coordenadora do local, Cristiane Soares, as federações sentiram a falta do espaço e se uniram em prol da revitalização do ginásio.

“Essas são as federações que mais utilizavam o Renée Monteiro. As agendas esportivas deles eram cumpridas aqui e, sem o espaço, eles tiveram que realocar treinos e competições. Mas, agora estamos juntos para recuperar e todos vão ganhar com o espaço em funcionamento”, comemorou Cristiane.

Para o presidente da Fejama, David Azevedo, a Sejel é parceira de todas as federações. E, diante da necessidade do ginásio, ele se colocou à disposição para ajudar. “Nós precisamos e percebemos que precisávamos encabeçar essa parceria. A Sejel aceitou, e a ação conjunta vai nos garantir mais um espaço para treinamentos e competições. A Secretaria nos apoia em várias atividades, portanto, não poderíamos nos esquivar de ajudar dessa vez”, finalizou

