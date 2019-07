CIA de dança aposta em feijoada para competir em evento internacional

Divulgação

Manaus - A companhia de dança ‘’Arte Sem Fronteiras‘’ realizará, no próximo domingo (14), uma feijoada beneficente na quadra do Grêmio Recreativo Social Escola de Samba Andanças de Ciganos, localizada no bairro da Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

O evento será para realizado para arrecadar fundos para os grupos de dança da companhia, que irão competir no Festival de dança de Joinville, nos dias 17 e 18 de julho, em Santa Catarina.

A feijoada terá valor de R$15 por pessoa, com diversas apresentações de grupos de dança do projeto Arte sem Fronteiras e de grupos convidados.

De acordo com Wilson Junior, diretor-geral da Arte Sem Fronteiras, a realização da feijoada só é possível por conta de apoiadores como o Projeto Asas, Dheyson Lima, Márcia Costa e Israelsom, entusiastas de nosso projeto, dentre outros.

O grupo se apresenta no dia 18 de julho no palco principal do evento. Porém, a participação irá começar no dia 17, onde estarão nos palcos abertos do festival, reservado para todos os grupos de dança presentes no evento.

Para Junior, o sentimento por participar de um festival desse tamanho é incomparável. ‘’Estamos com um total de oito coreografias selecionadas, uma enorme representatividade diante do maior festival de dança do mundo’’, comentou ele.

Os interessados em ajudar o grupo de dança devem entrar em contato conosco pelo número (92) 98130-6571, que serão repassadas as devidas orientações.

