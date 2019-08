Vôlei masculino do Brasil estreia com vitória nos Jogos Pan-americanos

a equipe do técnico Marcelo Fronckowiak derrotou o México por 3 sets a 1 | Foto: Wander Roberto/COB

A Seleção Brasileira masculina de vôlei estreou com vitória nos Jogos Pan-americanos de Lima, no Peru. Na noite de quarta-feira (31), a equipe do técnico Marcelo Fronckowiak derrotou o México, por 3 sets a 1, parciais de 25-23, 25-19, 22-25 e 25-22, no Ginásio Desportivo Callao, pelo Grupo B da fase de classificação. Nesta quinta-feira (dia 1), o time enfrenta o Chile, às 22h30 (de Brasília). Os chilenos também estrearam com vitória. Eles superaram os Estados Unidos, por 3 sets a 1.

"Foi uma estreia bem positiva, apesar da falta de ritmo de jogo, mas desde o início soubemos nos comportar bem nos momentos difíceis. Tivemos, logicamente altos e baixos, já era algo esperado, temos um elenco bem jovem. Mas o importante foi conseguir a vitória na estreia”, afirmou o central Éder, capitão e jogador mais experiente da equipe brasileira.

No primeiro set, o Brasil não teve muitas dificuldades para vencer. O time abriu logo uma boa vantagem, viu o México reagir, mas soube manter a tranquilidade para vencer. Na segunda parcial, o jogo ficou mais equilibrado, porém a equipe brasileira soube aproveitar os erros do adversário para conseguir nova vitória.

No terceiro set, os comandados de Fronckowiak conseguiram sair em vantagem, mas, aos poucos, o México reagiu, se aproveitou de falhas do Brasil e conseguiu vencer. No quarto set, o time brasileiro se reencontrou na partida, recuperou a tranquilidade e obteve a vitória.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Fernando Reis é tricampeão do levantamento de pesos no Pan

Zanetti é prata nas argolas e Chico Barretto ouro no cavalo com alça