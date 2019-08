Saiba onde comprar camisas oficiais do Manaus FC

Clube lançou a camisa para os duelos contra o Caxias, mantendo a campanha para os jogos seguintes | Foto: Divulgação

Manaus - O Manaus Futebol Clube (FC) aproveita o bom momento do clube para garantir uma sobrevida aos cofres do clube, por meio da arrecadação de verbas com os ingressos vendidos ou com produtos oficiais, tais como as camisas de jogo ou até mesmo as comemorativas - em valores mais acessíveis que os comercializados normalmente.

Pensando nisso, a camisa comemorativa ''Será por ti, Manaus", lançada para o duelo contra o Caxias, que culminou na classificação do Manaus FC, está sendo vendida durante os jogos do clube, geralmente na parte externa do estádio, onde ocorre o jogo.

De acordo com a assessoria do clube, as camisas da edição comemorativa foram comercializadas na Arena da Amazônia, com o custo de R$40, no duelo realizado contra o Sobradinho, na última quarta (31) e serão comercializadas no duelo contra a Jacuipense, no sábado (2), válido pela partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D.

Vendas

Em Manaus, apenas a loja Boutique do Torcedor, localizada na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus, vende os produtos oficiais do Manaus FC, como as camisas de jogo e de passeio.

As camisas de jogo saem a R$ 110 no cartão de crédito ou débito, mas no pagamento à vista o preço cai para R$ 100. As de passeio saem a R$ 85. Para ajudar os clubes, a loja destina 15% das vendas aos times, além de vender também ingressos para os jogos em casa. Aos interessados, que moram fora do Estado do Amazonas, há opção de envio via Correios - desde que o comprador pague o frete. O local também realiza entregas, com uma taxa adicional.

De acordo com a gerencia da loja, o bom momento do clube aumentou as vendas no local. "Houve uma alta procura. Como dependemos do fabricante para repor nossos estoques, sofremos um pouco", informou a gerente do estabelecimento.

