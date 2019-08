Ponta Negra terá 'Fan Fest' com transmissão da final do Manaus FC

Manaus - A final do Campeonato Brasileiro Série D será exibida em um grande telão no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, neste domingo, 18/8. Com os ingressos esgotados e relembrando a Copa do Mundo de 2014, a partida entre Manaus FC e Brusque, de Santa Catarina, poderá ser assistida gratuitamente no Anfiteatro. O jogo começa às 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

O Manaus FC pode se tornar o primeiro clube amazonense a conquistar um título nacional. A grande expectativa para o duelo fez com que os ingressos para a partida deste domingo se esgotassem ainda no meio da semana. Mas os torcedores que não conseguiram adquirir uma entrada poderão acompanhar a partida, gratuitamente, no Anfiteatro da Ponta Negra e ainda aproveitar outras atrações.

“Manaus sempre teve grandes eventos no seu DNA, recebeu Copa do Mundo, Olimpíadas e o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que fizéssemos no anfiteatro da Ponta Negra uma festa da forma que aconteceu o Fan Fest, na Copa do Mundo e o Live Site, das Olimpíadas”, explicou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

O anfiteatro receberá um moderno telão de LED. Após a partida, uma banda de música animará os torcedores e fará o “aquecimento” para as apresentações do Festival Folclórico do Amazonas, que se inicia às 19h.

“A prefeitura está disponibilizando uma estrutura para que as que pessoas que estejam no Complexo Turístico Ponta Negra possam tomar o seu banho de rio tradicional no domingo e possam subir, as 15h, para assistir o jogo no Anfiteatro. Depois da partida, uma banda estará tocando já para chamar para o Festival Folclórico que inicia às 19h”, reforçou Bernardo.

O presidente de honra do Manaus FC, Luís Mitoso, elogiou a iniciativa da prefeitura e agradeceu o apoio da cidade ao clube nesse momento decisivo. “Ótima iniciativa da prefeitura. Uma oportunidade aos torcedores que não poderão ir ao estádio, mas poderão ver o jogo no telão, em um local com estrutura padrão Copa do Mundo, e vão passar aquela corrente positiva para o time”, comentou.

Festival FolcLórico

Considerado uma das manifestações folclóricas mais tradicionais do Amazonas, o Festival Folclórico do Amazonas chega a sua 63º edição pelo terceiro ano consecutivo em um dos principais cartões-postais da cidade, a Ponta Negra. Desde o último dia 9, 66 grupos das categorias Prata e Bronze, divididos em 12 modalidades, entre as quais danças como quadrilhas, cirandas, cacetinho, tribos, danças nacionais, internacionais e nordestinas se apresentam no Anfiteatro.

Além das apresentações dos grupos folclóricos, o festival também conta com a feira gastronômica, comandada, pelo segundo ano consecutivo, pela empresa “Rota dos Chefs”. A programação será encerrada no dia 20 de agosto.