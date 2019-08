Arena Amadeu Teixeira recebe campeonato internacional de jiu-jitsu

Manaus- Manaus será sede, pela segunda vez, do Abu Dhabi Internacional Pro Jiu-Jitsu Championship, O campeonato acontece no próximo domingo, (18), na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, no bairro de Flores, zona centro-sul da capital.

A expectativa é de que cerca de mil atletas estejam inscritos na competição, que conta com categorias desde Kids até Master, nos naipes masculino e feminino, e que permitirá a participação aberta para todos os praticantes do jiu-jitsu, sem a necessidade de filiação a entidades oficiais.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, destacou a importância do campeonato permitir a participação de atletas de forma democrática. “Este grande evento servirá como um incentivo para aqueles atletas que sonham em ir longe no esporte. Queremos que todos tenham a oportunidade de crescer na modalidade, ajudando também o Amazonas a ser destaque no jiu-jitsu”, comentou.

De acordo com o presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jitsu (Fajje), Carlos Holanda, o evento tem agitado os participantes. “Somente no inicio do primeiro mês em que foram abertas as inscrições, já tivemos cerca de 300 atletas inscritos, e isso nos deixa com grandes expectativas de que será um sucesso. A Sejel tem nos apoiado no campeonato, e queremos que todos possam aproveitar o evento ao máximo”, disse.

O atleta Jhonas Lisboa, que irá competir na categoria Adulta, Faixa Preta 62 kg, revela a ansiedade para o combate. “Tenho uma grande expectativa de vitória, meu foco é ser o campeão, como no último evento da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu em que competi. Meus treinos têm sido diários, com preparação árdua para garantir o meu lugar no pódio”, enfatizou.

Premiação

Os vencedores por categorias e divisão serão premiados com passagem e inscrição para o Campeonato Abu Dhabi Grand Slam 2019-2020, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro (RJ), além de medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugar.

*Com informações da assessoria