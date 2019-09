Avancard comemora sucesso dos Jogos de Integração dos Aposentados

Delegações formaram 600 convidados, divididos nas modalidades | Foto: Divulgação

Realizar atividades físicas é sempre bom, correto? Além de promover a interação entre crianças, adultos e idosos, buscar fornecer uma vida mais saudável também é uma ótima ferramenta de inclusão nos dias atuais para todas as idades.

Pensando nisso, houve a criação dos ‘’Jogos de Integração dos Aposentados’’, que chegou à quarta edição em 2019. Neste ano, foram 11 modalidades, para mais de 600 convidados que participaram do evento que premiou com medalhas 270.

O evento foi realizado em São Luiz, no Maranhão, com a festa tendo orçamento superior a R$90 mil, que foi angariando por meio de seus apoiadores, entre eles, o avancard, que se mostrou satisfeito com a parceria realizada.

Delegações reunidas no evento, que foi realizado em São Luiz | Foto: Divulgação

A Empresa

Para Beatriz Lima, gerente de Marketing do grupo avancard, o apoio da empresa foi fundamental para a realização do evento. “O apoio financeiro ao evento foi feito pelo avancard, o que tornou possível a realização dos jogos, promovendo aos participantes interação e saúde”, disse.

De acordo com a gerente, o apoio do avancard se deu principalmente por conta da gratidão que a empresa tem com seus beneficiários. “Muito de nossos clientes são servidores públicos, que possuem um vínculo com nossa empresa e, por isso, achamos que podíamos retribuir patrocinando o evento”, explicou Lima.

Para o avancard, todo o retorno que a empresa obteve foi muito valioso, por conta de tudo que foi realizado. “O evento foi muito interessante, por nossa marca estar atrelada, engradecemos em muito a nossa imagem, de forma a contribuir tanto para eles participantes quanto para nós”, explicou Beatriz.

Beatriz finaliza comentando sobre a percepção da empresa com o resultado obtido. “É um sentimento de gratidão por parte de todo o grupo, principalmente pelo crescimento que a nossa marca vem passando nos últimos anos”, finalizou.

A competição visava promover a saúde e a disputa sadia entre seus participantes | Foto: Divulgação

Participante

Para Joaquim Souza Netto Jr, participante do evento, o apoio da empresa se deu de forma fundamental. “O avancard é uma empresa que participou como um dos patrocinadores, o que fez com que houvesse o interesse de firmarmos o contrato com eles em todos os estados, pois é de extrema necessidade a nossos mais de 10 mil associados”, explicou ele.

De acordo com Joaquim, a confiança no gestor da empresa fez com que a parceria fosse realizada. ”O fato de a empresa ser gerida por uma pessoa de extrema confiança nossa, o Sr. Albérico Rodrigues da Silva, parceiro de longa data de nossa associação, tornou tudo mais simples e confiável a nosso grupo”, relatou o aposentado.

O atleta finalizou que o saldo da competição foi positivo. “Foi um sucesso absoluto, ao longo dos cinco dias, com as quinze delegações presentes, competindo por 12 modalidades esportivas”, finalizou Netto

A competição

Ao longo de cinco dias de competições, em 12 modalidades, sagrou-se campeã a Diref/DF, a grande campeã, com 240 pontos. A Ansef /CE com 225 pontos foi a vice-campeã do torneio e a Ansef/GO, ocupou a terceira colocação com 96 pontos.

Dos 600 atletas partipantes, 270 medalharam ao final da competição | Foto: Divulgação

Marcia Pinho Tamashiro, da Ansef/SP, foi escolhida como o melhor atleta dos IV JOIAPOF, ficando Nara Lúcia Coutinho, da Ansef/CE, com o segundo lugar e no terceiro posto, a atleta Leontina Adriano de Souza da DIREF/DF.

Em suas palavras de despedidas, o presidente Carlos Alberto Tartaroni agradeceu os trabalhos do Comitê Local, ao diretor de esportes da Ansef Nacional e principalmente as delegações presentes pelas belíssimas apresentações. "Foram dias de convívio amigo entre irmãos, reencontros emocionantes, expressadas nos sorrisos e abraços e disputas leais. Não houveram vencidos, nem vencedores. Todos foram vitoriosos. Regressem todos em paz aos seus lares e que estejamos novamente juntos nos JOBIS em 2020 e JOIDS, em 2022 na cidade de Natal/RN”, finalizou ele.