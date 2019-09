Manaus FC renova com Diogo Peixoto para 2020

Meia foi contratado para a Copa Verde, mas não chegou a entrar em campo | Foto: Divulgação

O Manaus Futebol Clube segue correndo para montar seu elenco pensando no ano de 2020, onde disputará uma inédita Série C. O nome da vez foi o meia Diogo Peixoto, que foi contratado para a Copa Verde, mas não chegou a entrar em campo pelo Gavião.

O último clube do jogador havia sido o Treze, da Paraíba. O atleta fez a maior parte de sua carreira por times da Paraíba, sendo essa a primeira experiência do jogador por clubes da região Norte do país. O contrato é válido até o final de 2020.

"Agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu em poder prolongar meu contrato com o Manaus até o fim da Série C. Minha gratidão também a toda diretoria do clube pela confiança em meu trabalho. Espero que seja um 2020 muito vitorioso para os jogadores remanescentes e para os que vão chegar, porque esse clube merece e mostrou, nesse ano, a força que tem", disse o meia.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O meia é o sétimo atleta garantido para a temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.