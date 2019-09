'O Manaus ainda não me procurou para conversar', revela Rossini

Atacante foi decisivo na Série D. Agora, ele aguarda a valorização | Foto: Lucas Silva

O Manaus Futebol Clube (FC) vem sofrendo com a valorização de seus atletas, após a boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro da Série D, com o time esperando a contratação resultante da boa campanha em 2019, pois os contratos se encerraram ao final da competição.

Um desses atletas foi o atacante Rossini, que marcou gol no jogo do acesso e na final, contra Caxias (RS) e Brusque (SC), respectivamente. Valorizado, o jogador informou não ter sido procurado pelo clube. "O Manaus ainda não me procurou para conversar", revelou.

Segundo o atacante, o clube ficou de procurar o jogador após a competição, o que, segundo ele, ainda não ocorreu. "A última conversa foi aí na cidade e ficaram de entrar em contato posteriormente. Mas ainda não houve", explicou o jogador, que atualmente está fora de Manaus.

Rossini afirmou já ter recebido sondagens de clubes, após a boa Série D. Mas, segundo ele, o Gavião do Norte tem a vantagem. "Estou recebendo propostas de outros clubes, sim. Mas vou aguardar mais um pouco. A preferência é fechar com o Manaus e continuar com o trabalho", finalizou.

Renovações de elenco

Enquanto a temporada de 2020 não se inicia, o clube segue trabalhando na montagem do elenco. Até o momento, seis nomes já acertaram contrato para 2020, com o grupo ainda sendo montado para a próxima temporada.

De acordo com a assessoria do clube, as renovações, em sua maioria, serão tratadas em breve, com cada jogador que interessa à diretoria, individualmente. Todos os nomes do elenco estão sendo avaliados para o ano de 2020.

O Manaus Futebol Clube terá, no ano que vem, o maior calendário de jogos ao longo dos cinco anos de fundação, pois disputará a Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e a Série C, que possui uma duração maior que o Campeonato Brasileiro da Série D, com disputa de mais jogos.

O meia é o sétimo atleta garantido para a temporada 2020. Além dele, os goleiros Jonathan e Bruno Saul, o zagueiro Thiago Spice, o volante Derlan e os atacantes Mateus Oliveira e Vitinho vestirão o manto esmeraldino no ano que vem.