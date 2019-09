'Para 2020, queremos o acesso e o estadual', diz goleiro do Nacional

Goleiro foi titular ao longo de 2019 da meta nacionalina | Foto: Ennas Barreto/ Nacional FC

Manaus - O goleiro André Regly apareceu em solo amazonense jogando pelo Rio Negro, onde logo se destacou no elenco. Ao desembarcar no Nacional, caiu nas graças da torcida nacionalina. Agora, o atleta deseja dias melhores com o elenco.

O Nacional por anos lutou por títulos e virou figurinha carimbada como um dos representantes do Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série D. Após uma estadual ruim, a equipe viu a vaga ser perdida. Com o acesso do Manaus FC a Série C, o clube viu o caminho para um retorno a Série D facilitado.

Para o goleiro Regly, a próxima temporada tem tudo para ser o ano do Leão da Vila Municipal. "Para o ano de 2020, esperamos o acesso para ao Campeonato Brasileiro da Série C e conquistarmos o campeonato amazonense, disse ele.

Pensando no futuro, o arqueiro espera colocar o clube em condições de brigar por títulos nas próximas temporadas. "Expectativa boa para a temporada, que façamos um excelente trabalho, um ótimo amazonense e busquemos o acesso a Série C, nosso principal objetivo para ano que vem, colocando o Nacional em um ótimo cenário para 2021", finalizou.

Outros atletas

O Nacional Futebol Clube segue montando o elenco pensando na próxima temporada. Além de André Regly (goleiro), Bernardo e Paulinho (laterais), Alisson e Felipe Eduardo (volantes) e o João Pedro (zagueiro), que haviam renovado contrato após o final do Campeonato Amazonense de 2019, a diretoria confirmou a renovação dos zagueiros Rafael Vitor e Anderson Bandeira.

Bernardo e Anderson Bandeira já foram emprestados pelo clube após renovarem seus contratos. O primeiro rumou ao Mamoré, de Minas Gerais, enquanto o zagueiro foi emprestado para a Associação Esportiva Evangélica (Aseev), da 3ª divisão goiana.